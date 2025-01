Original-Research: UmweltBank AG - von GBC AG



27.01.2025 / 11:00 CET/CEST

Einstufung von GBC AG zu UmweltBank AG



Unternehmen: UmweltBank AG

ISIN: DE0005570808



Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 10,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Vorstand präsentiert überzeugendes Wachstumsszenario auf dem Capital Markets Day



Auf dem Capital Markets Day, den die UmweltBank AG am 15.01.2025 erstmals veranstaltete, gab die Gesellschaft ein Update zur strategischen Ausrichtung bis zum Geschäftsjahr 2028 sowie einen rudimentären Rückblick auf das abgelaufene Geschäftsjahr 2024. Eine Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen erfolgt am 31.03.2024. Neben der Präsentation von Dietmar von Blücher, der am 15.01.2024 auf den Tag genau ein Jahr dem Vorstandsteam der Umweltbank angehört, hielten beim Capital Markets Day die Leiterinnen und Leiter der verschiedenen Ressorts (Privatkunden, Personal, Firmenkunden) Impulsvorträge und gaben damit einen guten Einblick in das Innenleben des Kreditinstituts.

Der Ausbau der Passivseite, d.h. des Einlagengeschäfts, ist ein wichtiger Eckpfeiler der Unternehmensstrategie und soll zukünftig wesentlich zum Wachstum des Zins- und Provisionsergebnisses beitragen. Durch die fristenkongruente Anlage der Kundengelder (EZB-Anlage) kann nach Unternehmensangaben eine Zinsmarge von rund 100 Basispunkten erzielt werden. Vor diesem Hintergrund ist der in 2024 erfolgte Ausbau der Privatkundeneinlagen auf rund 3,5 Mrd. EUR (2023: 2,5 Mrd. EUR) als gute Basis für den erwarteten Ausbau des Finanzergebnisses zu sehen. Hier dürfte insbesondere das Tagesgeld "UmweltFlex-konto" (aktuell: 2,0 % Zinsen) eine hohe Nachfrage generiert haben.



Während die Einlagen von Privatkunden dynamisch wachsen, ist das Wachstum im Firmenkundengeschäft, das vor allem die Kreditfinanzierung von nachhaltigen Projekten (Immobilien, Wind, Solar) umfasst, vom restriktiven Faktor Eigenkapital abhängig. Mit einer Gesamtkapitalquote von 16,9 % (30.10.2024) ist zwar ein ausreichender Kapitalpuffer zum regulatorischen Wert von 15,5 % vorhanden, ohne zusätzliches Eigenkapital kann jedoch kein starkes Wachstum des Kreditvolumens erreicht werden. Zusätzliches Eigenkapital soll zum einen aus der Reduzierung des von der BaFin festgelegten höheren Kapitalzuschlags für die Kreditvergabe gewonnen werden. Zum anderen soll es aus der bis 2026 geplanten vollständigen Veräußerung von Beteiligungen stammen.

Im Rahmen des Capital Markets Day präsentierte Dietmar von Blücher auch ein detailliertes Ertrags- und Aufwandsszenario bis zum Geschäftsjahr 2028. Das Zinsergebnis soll nach einer Bodenbildung in den Jahren 2023 und 2024 ab dem laufenden Geschäftsjahr 2025 wieder deutlich ansteigen. Aus der auf dem Capital Markets Day präsentierten Szenario-Grafik lässt sich für das laufende Geschäftsjahr 2025 eine Bandbreite von 60 - 70 Mio. EUR und für das kommende Geschäftsjahr 2026 von etwa 70 - 80 Mio. EUR ablesen. Wesentlicher Treiber für dieses Wachstum soll der deutliche Anstieg des Einlagengeschäfts sein, das dann zu verbesserten Konditionen risikolos bei der EZB angelegt werden kann.



Gleichzeitig soll das Zinsergebnis von einer Verbesserung der Zinsmarge im Firmenkundengeschäft, also im Kreditgeschäft, profitieren. Auslaufende Kredite werden durch neue Kredite mit verbesserten Konditionen ersetzt. Bis 2028 soll das jährliche Kreditneugeschäft von rund 245 Mio. EUR im Jahr 2024 auf über 650 Mio. EUR steigen. Gleichzeitig soll das Verhältnis von Kreditvergabe zu Kapitalbindung verbessert werden, unter anderem durch die Aufnahme von Konsortial-kreditgeschäft.



Das Provisions- und Handelsergebnis soll nach den Erwartungen des Unternehmens von steigenden Erträgen im Wertpapier- und Kreditgeschäft profitieren. So wurde das Eigenemissionsgeschäft Mitte des abgelaufenen Geschäftsjahres durch die erfolgreiche Emission des ersten UmweltBank ETF ergänzt. Weitere ETFs bzw. der Ausbau des Fondsgeschäfts sollen zu einer Steigerung des Provisions- und Handelsergebnisses führen.

Dem erwarteten Anstieg des Zinsüberschusses sowie des Provisions- und Handelsergebnisses steht ein voraussichtlich nur unterproportionaler Anstieg der Verwaltungsaufwendungen gegenüber. Dies insbesondere vor dem Hintergrund der in den letzten Jahren umgesetzten Transformation, die bereits ab 2025 zu einem deutlichen Rückgang des Verwaltungsaufwands führen dürfte. Das Ziel, bis zum Geschäftsjahr 2028 eine Cost-Income-Ratio von unter 60 % zu erreichen, wird daher bestätigt. Im Vergleich zum bisherigen Wachstumsszenario geht der Vorstand der UmweltBank insbesondere ab dem Geschäftsjahr 2027 von einem flacheren Anstieg des Vorsteuerergebnisses aus. Dies ist vor allem auf die geringere Dynamik im Kreditgeschäft zurückzuführen.



Unsere bisherigen Einschätzungen (siehe Research Comment vom 15.11.2024), die den Prognosezeitraum 2024 - 2026 umfassen, liegen weitgehend im Rahmen des nun aktualisierten Szenarios des Unternehmens. Wir bestätigen daher diese und gleichzeitig das im Rahmen eines Residual Income Modells ermittelte Kursziel von 10,00 EUR. Das Rating lautet unverändert KAUFEN.

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 27.01.25 (08:56 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 27.01.25 (11:00 Uhr)

