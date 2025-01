Das Stipendium von SPIE und der Boston University für Photonik unterstützt Graduierte und Postdoktoranden am Photonics Center der Universität

SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, und die Boston University (BU) gaben auf der SPIE Photonics West in San Francisco die Einrichtung des SPIE-Boston-University-Stipendium für Photonik bekannt. Die Spende von SPIE in Höhe von 500.000 US-Dollar wird von der BU zu 100 aufgestockt. Diese neue Stiftung ist Teil des SPIE Endowment Matching Program und wird jährliche Stipendien für BU-Studierende unterstützen, die am Boston University Photonics Center im Bereich Photonik forschen. Dies ist die zwölfte große SPIE-Spende an Universitäten und Institute im Rahmen des laufenden Programms der Gesellschaft zur Unterstützung der internationalen Expansion von Optik und Photonik durch erhöhte Bildungskapazitäten, Forschungsfinanzierung und die Entwicklung von Talentpools für die Industrie.

Boston University College of Engineering Associate Professor Jerry Chen, center, with senior scientist Andrew Blaeser to the left, and former undergraduate research assistant Rhea Singh to the right, working with a Quadroscope, a custom, two-photon mesoscope. Credit: Christopher McIntosh.

Die neuen jährlichen Stipendien stehen bis zu zwei Graduiertenstudenten oder einem Postdoktoranden am Photonics Center der Boston University zur Verfügung, die sich mit wichtigen Bereichen der Fotonikforschung befassen. Die Verwendung der Mittel umfasst die Deckung des Stipendiums jedes Empfängers, der Gesundheitsleistungen und der Reisekosten, um seine Arbeit auf einer SPIE-Konferenz zu präsentieren.

"Wir sind sehr dankbar für die Möglichkeit, mit SPIE in diesem Stiftungsprogramm zusammenzuarbeiten, um Forschungsstipendien für Graduierte und Postgraduierte an der Grenze von Optik und Photonik zu unterstützen", sagte der Direktor des Photonics Center, Vizepräsident und stellvertretender Prorektor ad interim für Forschung, Dr. Thomas Bifano "Das Photonics Center der Boston University blickt auf eine lange und stolze Geschichte der Zusammenarbeit mit SPIE zurück, einschließlich der Förderung von SPIE-Veranstaltungen und einer SPIE-Studierendengruppe. Die Einrichtung dieses Stiftungsfonds wird unser gemeinsames Engagement mit SPIE fördern, zukünftige Führungskräfte in den gesellschaftlich wichtigen Bereichen Optik und Photonik auszubilden und zu unterstützen."

"Das Stipendium von SPIE und der Boston für Photonik bietet entscheidende Unterstützung für die Zukunft der Photonik", sagte said SPIE CEO Kent Rochford. "Durch die Unterstützung der Ausbildung von Fotonikforschern sowie potenziellen Führungskräften der Fotonikindustrie wird das SPIE-Boston University-Stipendium für Photonik einen nachhaltigen Einfluss auf das Fachgebiet für kommende Generationen haben, und wir freuen uns, mit der Universität bei diesem unternehmerischen Vorhaben zusammenzuarbeiten."

Das SPIE Endowment Matching Program wurde 2019 ins Leben gerufen, um die internationale Kapazität in der Lehre und Forschung von Optik und Photonik zu erhöhen. Mit dieser jüngsten Spende hat SPIE über 4,5 Millionen US-Dollar an Matching-Spenden bereitgestellt, was zu zweckgebundenen Mitteln in Höhe von mehr als 12 Millionen US-Dollar führt. Das SPIE Endowment Matching Program unterstützt die Ausbildung in Optik und Photonik und die Zukunft der Branche, indem es bis zu 500.000 US-Dollar pro Auszeichnung an Programme von Hochschulen, Instituten und Universitäten mit Abschlüssen in Optik und Photonik oder mit anderen Disziplinen, die mit der SPIE-Mission verbunden sind, beisteuert. Vorschläge für die nächste Auswahlrunde werden derzeit entgegengenommen und sind bis zum 30. April einzureichen.

Über die Boston University und das Boston University Photonics Center

Die Boston University ist eine internationale, umfassende, private Forschungsuniversität, die sich der Ausbildung von Studierenden zu reflektierten, einfallsreichen Individuen verschrieben hat, die bereit sind, in einer vernetzten Welt zu leben, sich anzupassen und zu führen. Die Boston University hat sich der Schaffung neuen Wissens zum Nutzen der Gesellschaft verschrieben. Das Boston University Photonics Center generiert grundlegendes Wissen und entwickelt innovative Technologien im Bereich der Photonik. Wir arbeiten an anspruchsvollen Problemen, die für die Gesellschaft von Bedeutung sind, wir setzen grundlegende Forschungsentdeckungen in nützliche Prototypen um und wir bilden zukünftige Führungskräfte auf diesem Gebiet aus.

Über SPIE

SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, bringt Ingenieure, Wissenschaftler, Studenten und Wirtschaftsexperten zusammen, um lichtbasierte Wissenschaft und Technologie voranzutreiben. Die 1955 gegründete Society verbindet und engagiert sich mit ihrer weltweiten Zielgruppe durch branchenführende Konferenzen und Ausstellungen, Veröffentlichungen von Konferenzberichten, Büchern und Zeitschriften in der SPIE Digital Library, wie auch durch Möglichkeiten zur Karriereentwicklung. In den letzten fünf Jahren haben wir durch unser Engagement und unsere Unterstützung, darunter Stipendien, Bildungsressourcen, Reisezuschüsse, Stiftungsspenden und die Entwicklung staatlicher Richtlinien, mehr als 25 Millionen US-Dollar in die internationale Optik-Community investiert; www.spie.org.

