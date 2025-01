Die jüngste Umfrage der Bank of America unter Fondsmanagern zeichnet ein Bild überbordenden Optimismus. Mit einer Cash-Quote von 3,9% - Tiefststand seit 2021 - zeigen sich die Profianleger äußerst risikobereit. Während im Dezember aber noch 49% der Befragten in Aktien übergewichtet waren, hat sich dieser Wert im Januar auf 41% reduziert. Ein erster Hinweis auf eine möglicherweise abnehmende Euphorie? Das Sentiment unter Privatanlegern, gemessen am AAII-Sentimentindikator, ist jedenfalls bereits deutlich eingebrochen. Historisch gesehen folgte auf eine pessimistischere Stimmung bei Privatanlegern in der Regel auch wenig später eine Korrektur bei den Profis. Die Hoffnung auf eine sanfte Landung ...

