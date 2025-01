Bamberg (ots) -Der Wohnraumknappheit in Deutschland mit Sanierungen und innovativen Nutzungskonzepten entgegenwirken - das ist die Mission von Sasikaran Sathalingam. Neben der Lang- und Sondervermietung hat er sich auf die Modernisierung und den Verkauf bestehender Immobilien spezialisiert. Hier erfahren Sie, weshalb private Investoren auf dem Immobilienmarkt so wichtig sind, warum er mit seinem Angebot Win-win-Situationen schaffen möchte und welche Mission er dabei verfolgt.Nach Angaben der Immobilienbranche fehlen in Deutschland rund 800.000 Wohnungen - Tendenz steigend. Dass gestiegene Zinsen und angezogene Materialpreise viele Bauprojekte gänzlich zum Erliegen gebracht haben, hat zu einer weiteren Verschärfung der Situation beigetragen. Auch wenn mit einer zeitnahen Erholung des Immobilienmarktes zu rechnen ist, bleibt der Wohnraum vor allem in Großstädten und Ballungszentren knapp. "Vielerorts hat die Politik es versäumt, ausreichend Wohnraum zu schaffen", verrät Immobilienunternehmer Sasikaran Sathalingam. "Um der akuten Wohnungsnot entgegenwirken zu können, ist es wichtig, dass sich private Investoren beteiligen und einen Beitrag für die Gesellschaft leisten.""Die Aufbereitung von Bestandsobjekten und innovative Nutzungskonzepte stellen effektive Lösungen dar, die schnell zu einer Verbesserung der Wohnsituation in Deutschland beitragen können", fährt er fort. "Dank einer fundierten, sauberen Kalkulationen gewinnen bei diesem Geschäftsmodell alle Beteiligten." Als Immobilienunternehmer, -investor und -entwickler stützt Sasikaran Sathalingam sich auf drei Säulen: die Langzeitvermietung, die Sondervermietung und den Handel mit sanierten und optimierten Bestandsimmobilien. Dabei liegt sein Fokus auf der Immobilienentwicklung. Jahrelange Erfahrung und eine fundierte Expertise ermöglichen es dem Immobilienunternehmer, Potenziale von sanierungsbedürftigen Objekten zu erkennen und kosteneffizient das Maximum aus ihnen herauszuholen. Neben einer transparenten und fairen Zusammenarbeit legt Sasikaran Sathalingam großen Wert auf langfristige Geschäftsbeziehungen und die Generierung von Mehrwert für die Gesellschaft.Immobilienunternehmer Sasikaran Sathalingam schafft Mehrwert für Investoren und GesellschaftDas Kerngeschäft von Sasikaran Sathalingam ist die Immobilienentwicklung mit Fokus auf die Schaffung von Wohnraum. Dafür kauft er sanierungs- und renovierungsbedürftige Objekte ein, um sie durch Modernisierungen und Flächenoptimierungen im Wert zu entwickeln. Gleichzeitig setzt der Immobilienentwickler auf Nachverdichtung und innovative Nutzungskonzepte, um zusätzliche Wohnflächen zu schaffen. Mittels gutem Projektmanagement und einem bestehenden Netzwerk erreicht Sasikaran Sathalingam dabei eine hohe Kosteneffizienz, was die Wirtschaftlichkeit seiner Projekte sicherstellt. Die fertig sanierten Objekte verkauft er anschließend über gängige Immobilienplattformen.Im Gegensatz zu anderen Immobilienunternehmern verfolgt Sasikaran Sathalingam mit seiner Arbeit das vorrangige Ziel, Mehrwerte für alle Beteiligten zu erreichen. "Bei jedem meiner Projekte bin ich bestrebt, Win-win-Situationen zu schaffen", verrät der Immobilienentwickler. "Denn für mich stehen keine schnellen Gewinne, sondern der Aufbau langfristiger Geschäftsbeziehungen im Mittelpunkt meiner Arbeit." Mit speziellem Blick auf Zahlen und Fakten sowie fundierten Analysen erarbeitet Sasikaran Sathalingam dafür eine Basis, die keinen Raum für Spekulationen lässt. So profitieren seine Geschäftspartner von effektiver Risikominimierung und der Chance, Renditen zu maximieren.Mit Erfahrung und Expertise zu innovativen ImmobilienkonzeptenIn seinem aktuellen Projekt beschäftigt Sasikaran Sathalingam sich mit der Kernsanierung eines einhundert Jahre alten Hauses, das ursprünglich für den Abriss bestimmt war. "Obwohl das Objekt ein wirtschaftlicher Totalschaden war, habe ich Potenzial für Grundstücksentwicklung erkennen und freisetzen können", verrät der Immobilieninvestor. So schaffte er es, das Objekt wirtschaftlich zu sanieren und aus dem ehemaligen Einfamilienhaus ein Zweifamilienhaus zu machen. Gleichzeitig nutzte er ein Baufenster auf dem Grundstück, um ein weiteres Haus mit drei Wohneinheiten zu projektieren. Im Ergebnis wurde auf der bereits bebauten Fläche moderner Wohnraum für fünf Familien geschaffen.Durch zahlreiche Seminare und Coachings konnte Sasikaran Sathalingam, der ursprünglich aus der Wirtschaftsinformatik stammt, ein breites Fachwissen im Immobilienbereich aufbauen. Seine vielfältigen Sanierungsprojekte sowie die Erfahrung aus Lang- und Sondervermietungen haben außerdem dazu beigetragen, eine umfangreiche Expertise zu entwickeln. Weil er das Business als Spiegel der Persönlichkeit sieht, hat der Immobilienunternehmer sich darüber hinaus eingehend mit dem Mindset und seiner persönlichen Entwicklung beschäftigt. Mit seiner Arbeit möchte Sasikaran Sathalingam nicht nur einen Mehrwert für die Gesellschaft generieren, sondern auch die Entwicklung seiner Wahlheimatstadt Bielefeld aktiv mitgestalten. "Durch die Modernisierung und Nachverdichtung bestehender Immobilien möchte ich den Wohnraum in der Region erhöhen und damit den Herausforderungen des Wohnungsmarktes in Bielefeld entgegenwirken", verrät der Immobilienunternehmer.