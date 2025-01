Linz (www.anleihencheck.de) - Diese Woche entscheiden die beiden großen Notenbanken, nämlich die FED in den USA und die EZB in Europa, über den künftigen Leitzins, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Fokus liege zunächst auf den USA am Mittwoch (20 Uhr MEZ). Der Refinanzierungssatz liege in den USA bei 4,50%. Mitte Januar seien Inflationsdaten für die USA veröffentlicht worden. Pauschal könne man hier festhalten, dass sich die Inflation hartnäckig auf einem Niveau von rund 3% eingependelt habe (Inflation 2,9%, Kerninflation 3,2%). Der Arbeitsmarkt sei mit einer Arbeitslosenrate von derzeit 4,1% als robust zu bezeichnen. Kurz: die amerikanische Wirtschaft laufe. Aus diesem Grund habe der Markt die Zinssenkungserwartungen auf nahezu null reduziert. Eine Zinssenkung am Mittwoch wäre für einen Großteil der Marktteilnehmer eine Überraschung. ...

