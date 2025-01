Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der Berichtswoche tage das FOMC der FED, so die Analysten der Helaba. Eine zeitweise sicher geglaubte Zinssenkung werde nun nicht mehr erwartet. Sei es das schon mit der geldpolitischen Lockerung gewesen? Wie bereits 2023 habe die FED die Märkte auch 2024 "auf Trab gehalten" - teilweise in Folge eines kommunikativen Schlingerkurses. Im Verlauf des vergangenen Sommers habe der Future-Markt auf Sicht von Mitte 2025 eine immer stärkere Lockerung eingepreist. Die implizite Rendite des Fed Funds-Kontrakts für Juli 2025 sei von gut 4,5% im Mai im Tief bis auf 3% im September gefallen. Als die FED dann am 18. September überraschenderweise mit einem 50er-Schritt losgelegt habe, hätten die Zinssenkungserwartungen auf mittlere Sicht aber nicht mehr zugenommen. Kurz danach habe der Datenfluss, vor allem zum Arbeitsmarkt und den Verbraucherpreisen, zu einer umfassenden Neubewertung der Lage durch die Anleger geführt: Ende Oktober sei der Vergleichswert für Juli 2025 auf 3,8% gestiegen, aktuell liege er bei 4,1% - verglichen mit einem Istwert der Federal Funds Rate von rund 4,3%. ...

