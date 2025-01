Unterföhring (ots) -27. Januar 2025. Neue Folgen. Am Vorabend. ProSieben zeigt ab Montag, 10. März, die brandneuen Folgen der 35. Staffel "Die Simpsons" um 18:10 Uhr als Free-TV-Premiere - und das erstmals seit 2001 am Vorabend. Los geht's mit der Folge "Unser kleines Farmhaus" in der Homer zu Unrecht beschuldigt wird, einen Stromausfall verantwortet zu haben. Er versucht verzweifelt, sich zu verteidigen, doch niemand in der Stadt glaubt ihm. Leider zweifelt selbst Marge an seiner Unschuld ...Zum Start der neuen Folgen präsentiert ProSieben außerdem für alle Fans von Homer und Co. eine einmalige Sonderprogrammierung: ProSieben zeigt am Sonntag, 9. März, ab 23:25 Uhr, erstmals drei X-Rated (FSK 16) Halloween-Folgen. Die Folgen "Die Homer-Mutation" (23:25 Uhr), "Simpsonsworld" (00:05 Uhr) und "Der Exorzismus von Maggie Simpson" (00:35 Uhr) sind nichts für schwache Nerven.Der ProSieben-Vorabend vom 3. bis 7. März 2025 im Überblick:18:10 Uhr - Folgen 1-7 der 35. Staffel "Die Simpsons"Der 9. März 2025 mit den X-Rated "Die Simpsons"-Folgen im Überblick:23:25 Uhr - Folge 5 der 35. Staffel "Die Homer-Mutation"00:05 Uhr - Folge 6 der 34. Staffel "Simpsonsworld"00:35 Uhr - Folge 4 der 29. Staffel "Der Exorzismus von Maggie Simpson"Der ProSieben-Vorabend am 10. März 2025 im Überblick18:10Uhr - Start der neuen Folgen der 35. Staffel "Die Simpsons" täglich von Montag bis Freitag als Free-TV-PremierePressekontakt:Stella LosackerCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 -1168email: stella.losacker@seven.onePhoto Production & EditingAlexandra Schmittphone: +49 (0) 89 95 07 - 1322email: alexandra.schmitt@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5957749