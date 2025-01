Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UmweltBank AG auf dem Capital Markets Day ein Update zur strategischen Ausrichtung gegeben und ein detailliertes Ertrags-und Aufwandsszenario bis zum Geschäftsjahr 2028 vorgelegt. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.



Nach Analystenaussage solle das Zinsergebnis nach einer Bodenbildung in den Jahren 2023 und 2024 ab dem aktuellen Geschäftsjahr 2025 deutlich ansteigen. Aus der auf dem Capital Markets Day präsentierten Szenario-Grafik lasse sich laut GBC für 2025 eine Bandbreite von 60 bis 70 Mio. Euro und für das kommende Geschäftsjahr 2026 von etwa 70 bis 80 Mio. Euro ablesen. Wesentlicher Treiber für dieses Wachstum solle der deutliche Anstieg des Einlagengeschäfts sein, das dann zu verbesserten Konditionen risikolos bei der EZB angelegt werden könne. Gleichzeitig dürfe das Zinsergebnis von einer Verbesserung der Zinsmarge im Firmenkundengeschäft, also im Kreditgeschäft, profitieren. Die bisherige Einschätzung der Analysten umfasse den Prognosezeitraum 2024 bis 2026 und liege weitgehend im Rahmen des nun aktualisierten Szenarios des Unternehmens. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 10,00 Euro und vergeben unverändert das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.01.2025, 11:45 Uhr)



