Baden- Baden (ots) -Erste Sendung am 28. Januar 2025 um 19 Uhr / Podcast jeden Dienstag exklusiv in der ARD AudiothekAm morgigen Dienstag, 28. Januar, startet Musiker und Megastar Rea Garvey eine wöchentliche Radioshow bei SWR3: "Die Rea Garvey Show - The songs you picked for me", immer dienstags von 19 Uhr bis 20 Uhr. Gastgeber und Sänger Rea Garvey lädt Künstlerinnen und Künstler ein, die mit ihm ihre Lieblingslieder singen und bewegende oder auch absurde Geschichten dahinter erzählen. In der morgigen Premieren-Show zu Gast ist Popsänger Joris, der über seine Leidenschaft sagt: "Musik war mein ganzes Leben lang an meiner Seite, ohne dass sie ein Mittel zum Zweck war. Sie ist mein bester Freund". Weitere Gäste werden u. a. Entertainerin und Schauspielerin Palina Rojinski und Popstar Álvaro Soler sein. Rea Garvey bringt eine sehr persönliche Note in die Show und hat einen besonderen Zugang zu seinen Gästen. Dadurch wird jede Show ein emotionales Ereignis, das er selbst mit einem Augenzwinkern so beschreibt: "Ich bin immer unvorbereitet, aber zu 150 % enthusiastisch."Podcast mit Rea GarveyBereits am vergangenen Dienstag, 21. Januar 2025, begann der dazugehörige Podcast "Die Rea-Garvey-Show - The songs you picked for me", der zwölf Wochen lang immer dienstags exklusiv in der ARD Audiothek erscheint. Dort gibt es die längere Version der Radioshow mit noch mehr Talk zur Musik. SWR3 veröffentlicht mit diesem Podcast den ersten Podcast überhaupt, der exklusive und eigene Unplugged-Versionen von Musikstücken in voller Länge mit einer persönlichen Gesprächsnote vereint. Der Talk wird in jeder Episode von ausgewählten Songs begleitet, die der jeweilige Gast mitbringt.Redaktion und Postproduktion: SWR3, Produktion: Mit Vergnügen. Exklusiv für die ARD Audiothek