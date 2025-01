Die 123fahrschule SE meldete für das Geschäftsjahr 2024 einen vorläufigen Umsatz von 22,8 Mio. EUR (+10% gg. Vj.) und ein EBITDA von 400 TEUR, was auf deutliche operative Verbesserungen zurückzuführen ist. Beide Zahlen liegen voll im Rahmen der Schätzungen von mwb research. Darüber hinaus berichtete 123fs über die Begebung einer Wandelanleihe in Höhe von EUR 3,4 Mio., mit der Wachstumsinvestitionen, insbesondere in Simulatoren und Online-Training, finanziert werden sollen. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von EUR 28-30 Mio. (EUR 27,8 Mio. Schätzung) und ein EBITDA von EUR 1,5-2,5 Mio. (EUR 2,1 Mio. Schätzung), wobei Simulatoren das Wachstum antreiben sollen. Die Analysten von mwb research halten an ihrem Kursziel von EUR 6,20 und ihrem BUY-Rating fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/123fahrschule%20SE