Die Aktie des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care (FMC) setzt ihren positiven Trend an der Börse fort und verzeichnete am Donnerstag deutliche Kursgewinne. Im XETRA-Handel kletterte der Wert um 1,2 Prozent auf 47,21 Euro und näherte sich damit seinem 52-Wochen-Hoch von 47,59 Euro, das erst kürzlich am 27. Januar markiert wurde. Besonders erfreulich für Anleger ist die beachtliche Kurserholung seit dem Tief von 32,51 Euro im August vergangenen Jahres, was einer Wertsteigerung von über 45 Prozent entspricht. Die positive Entwicklung wird zusätzlich durch eine aktuelle Analyse von Goldman Sachs gestützt, die ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 52 Euro bekräftigt.

Geschäftsentwicklung überzeugt Analysten

Die operative Performance des Unternehmens zeigt sich robust, was sich in den jüngsten Quartalszahlen widerspiegelt. FMC konnte seinen Gewinn je Aktie im vergangenen Quartal auf 0,73 Euro steigern, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,29 Euro entspricht. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs auf 4,76 Milliarden Euro prognostizieren Analysten für das Gesamtjahr 2024 ein Ergebnis je Aktie von 2,78 Euro. Die Dividendenerwartung liegt bei 1,12 Euro je Aktie, was die solide Finanzlage des Unternehmens unterstreicht.

Anzeige

Fresenius Medical Care-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Fresenius Medical Care-Analyse vom 27. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Fresenius Medical Care-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Fresenius Medical Care-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Fresenius Medical Care: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...