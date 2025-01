3 Meme-Coins, die besser als TRUMP Coin performen könnten

Nachdem der offizielle Trump-Token zunächst einen Traumstart hinlegen konnte, wurde schnell klar, dass es wohl keine große Zukunft für den Meme-Coin ohne Utility und Zweck geben wird. Alleine in den letzten sieben Tagen ist der Token nämlich über 51 Prozent gefallen. Während die Marktkapitalisierung von OFFICIAL TRUMP (TRUMP) zwischenzeitlich bei knapp unter 15 Milliarden US-Dollar lag, liegt sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 5,24 Milliarden US-Dollar. Das Interesse der TRUMP-Anleger scheint stark geschrumpft zu sein.

Das Interesse am Meme-Coin-Markt ist allerdings weiterhin groß - gerade beim Blick auf frische Konzepte und neue Kryptowährungen mit Meme-Charakter. Wir werfen einen Blick auf drei neue Meme-Token, die sich entweder noch im Presale befinden oder bereits auf dem freien Markt gehandelt werden können.

Letzte Chance: Wall Street Pepe steht kurz vor dem Ausverkauf

Wie groß das Interesse an Meme-Coins mit Potenzial ist, kann nicht nur der TRUMP-Token nachweisen. Auch Wall Street Pepe ($WEPE) überzeugt - obwohl sich das Projekt derzeit noch im Vorverkauf befindet. Hier wurden bereits über 61,5 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt, was für ein Presale-Projekt einen klaren Erfolg darstellt.

In gerade einmal 20 Tagen wird der noch laufende Presale beendet - und entsprechend startet auch der freie Handel am Markt. Es ist davon auszugehen, dass der aktuelle Preis, der bei 0,0003665 US-Dollar liegt, sich dann schnell verändern dürfte, denn das Interesse an neuen Meme-Coin-Projekten am Markt ist riesig.

Die Tokenomics von Wall Street Pepe ($WEPE) in der Übersicht

Dabei bietet Wall Street Pepe allerdings nicht nur einen Meme-Ansatz, der sich klar an "The Wolf of Wall Street" orientiert, sondern setzt sogar auf eine echte Utility: Wer in den $WEPE-Token investiert, erhält Zugriff zur "WEPE Army", der Community des Projekts. Hier gibt es zum Beispiel unter dem "Trading Alpha" Aspekt die Möglichkeit, regelmäßige Signale und Strategien zur Krypto-Welt zu erhalten. Hinzu kommen wöchentliche Trading-Wettkämpfe, Staking-Rewards und die Hilfe von erfahrenen Krypto-Händlern.

Internationaler Wettkampf im Slapp-Off: Was bietet CatSlap?

Bereits seit November 2024 ist CatSlap auf dem Krypto-Markt aktiv und hat sich selbst zum Ziel gesetzt, sämtliche Hunde- und Frosch-Meme-Token zu übertreffen. Dafür setzt es auf ein namensgebendes Slap-Off-Spiel, das direkt über die Webseite von CatSlap ($SLAP) gespielt werden kann.

Nutzer können hierbei Pepe The Frog von der Katze schlagen lassen - und sammeln dadurch Punkte für das eigene Land. So entsteht ein internationaler Vergleich zwischen den Anlegern, die dadurch klären, welches Land "härter slappt".

Aktuell ist es noch möglich, CatSlap direkt über die Homepage des Projekts zu erwerben. Die $SLAP-Token können per ETH, USDT oder mit einer Kreditkarte gekauft werden.

Ebenfalls interessant: In vier Tagen werden 1 Million $SLAP-Token verbrannt, was die Knappheit am Markt stark erhöht und dann den Kurs ebenfalls stärken könnte.

KI-Agent für automatisiertes Handeln: Jetzt Mind of Pepe kaufen?

Eine Mischung aus KI-Agenten und Meme-Coin bietet Mind of Pepe ($MIND). Die Idee dahinter ist, dass die "fortgeschrittene KI-Technologie" der Entwickler das World Wide Web nach aktuellen Informationen durchsucht und eine "Analyse in Echtzeit" bietet. Dabei soll autonomes Interagieren mit verschiedenen Plattformen, Influencern und Krypto-Gemeinschaften möglich sein, was Zugriff auf viele verschiedene Informationen garantieren soll.

Gleichzeitig ist es denkbar, dass Mind of Pepe zum Beispiel auf Twitter, Telegram oder andere Plattformen eingesetzt wird, um auch in Bezug auf dezentrale Anwendungen (dApps) oder bei der Token-Bereitstellung zu helfen.

Auch Mind of Pepe befindet sich derzeit noch in der Presale-Phase und setzt auf ein erstes Staking-Angebot, wobei die jährliche prozentuale Rendite (APY) derzeit mit 555 Prozent recht hoch liegt. Klar ist auch, dass es alleine im Presale 70 Meilensteine mit Preiserhöhungen geben wird, wodurch es sich lohnt, so frühzeitig wie möglich in den $MIND-Token zu investieren.

