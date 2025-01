FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hugo Boss vor den am 13. März erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Das Modeunternehmen plane nicht, Zahlen vorab zu veröffentlichen, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechne aber insgesamt sowieso nicht mit größeren Überraschungen. Boss werde wohl ein operatives Ergebnis für das Schlussviertel 2024 abliefern, das am unteren Ende der Prognosespanne liegen dürfte. Die Geschäftserholung dürfte eher langsam verlaufen./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 05:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2025 / 07:54 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1PHFF7