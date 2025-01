Die Mercedes-Benz Group verzeichnete am Montag eine leichte Aufwärtsbewegung an der Börse. Im XETRA-Handel kletterte die Aktie um 0,5 Prozent auf 57,07 Euro, nachdem sie bereits bei Handelsbeginn eine positive Tendenz aufwies. Das Handelsvolumen belief sich auf über 565.000 gehandelte Aktien, was das anhaltende Interesse der Investoren am Stuttgarter Automobilhersteller unterstreicht. Bemerkenswert ist die aktuelle Positionierung der Aktie im Verhältnis zu ihren Extremwerten: Während das 52-Wochen-Hoch bei 77,45 Euro liegt, wurde das Tief bei 50,75 Euro markiert.

Analystenprognosen und Geschäftsentwicklung

Die Experten zeigen sich trotz der aktuellen Marktlage verhalten optimistisch und peilen ein durchschnittliches Kursziel von 66,78 Euro an. Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 9,72 Euro. Die Dividendenerwartung liegt bei 4,27 Euro je Anteilsschein, was einen Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 5,30 Euro bedeutet. Im jüngsten Quartalsbericht offenbarte sich ein Gewinnrückgang auf 1,66 Euro je Aktie, verglichen mit 3,44 Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz verringerte sich um 7,18 Prozent auf 34,53 Milliarden Euro.

