Höhepunkte

- Vielversprechende Ergebnisse von Oberflächenproben bei bedeutsamen Zielen: Folgeexplorationsarbeiten bei den Zielen Piedralisa und Estrella ergaben vielversprechende Cu-Mo-Zn-Pb-Gesteinsprobenergebnisse mit Kupferwerten von bis zu 1.930,5 ppm, Mo-Werten von bis zu 695,7 ppm, Zn-Werten von bis zu 14.200 ppm und Pb-Werten von bis zu 4.232,5 ppm. Diese Ergebnisse verdeutlichen das Potenzial für eine bedeutsame Mineralisierung in der Nähe der Porphyr-Cu-Mo-Lagerstätte Mocoa.

- Strategische Weiterentwicklung von Zielen und geophysikalische 3D-Korrelation: Die Explorationsarbeiten bei den Zielen Piedralisa und Estrella bestätigten das Vorkommen erhöhter Metallkonzentrationen in serizitalterierten Porphyreinheiten, die mit radialsymmetrischen 3D-Isoflächen und entmagnetisierten Zonen übereinstimmen. Dies unterstützt die Interpretation von porphyrartigen Systemen und validiert die Integration von geophysikalischen Flugvermessungen mit Feldarbeiten.

- Expansionspotenzial und gezielte zukünftige Arbeiten: Ein vorrangiges, 2,5 mal 2,0 km großes Gebiet, das den östlichen Teil von Estrella und den nordwestlichen Teil von Piedralisa umfasst, wurde angesichts vielversprechender Alterations-, Erzgang- und Mineralisierungsmuster für weitere Explorationsarbeiten ausgewählt.

"Die jüngsten Bohrungen ergaben über 1.000 m mit einer beständigen Kupfer-Molybdän-Mineralisierung ab der Oberfläche, was die außergewöhnliche Größe von Mocoa verdeutlicht. Nun zeigen Folgearbeiten bei Piedralisa und Estrella, dass sich dieses System weit über das bekannte Profil hinaus erstrecken könnte, was auf mehrere Porphyrzentren hinweist. Angesichts eines Bohrprogramms 2025, das um 50 % größer ist als alle bisherigen Bohrungen zusammen, liegt unser Schwerpunkt nun auf der Erweiterung der primären Lagerstätte und der Erprobung dieses breiteren regionalen Potenzials. Wir sind davon überzeugt, dass Mocoa auf dem heutigen Kupfermarkt hervorsticht, und wir freuen uns darauf, weiterhin nachzuweisen, wie bedeutsam es werden könnte", sagte President und CEO Ian Harris.

Intensive Folgeexplorationsarbeiten wurden bei wichtigen Zielen durchgeführt, einschließlich Piedralisa, Estrella und südöstlich von Neblina (Abbildung 1). Das Feldprogramm umfasste eine detaillierte Kartierung der Alteration, der Erzgänge und der Mineralisierung in den Bodenrastern, die im Konzessionsgebiet (siehe Pressemitteilung vom 7. Februar 2023) sowie entlang der primären Bäche in der Zone durchgeführt wurden. Insgesamt wurden 85 Gesteinsproben systematisch entnommen, die vielversprechende Ergebnisse lieferten, die in Tabelle 1 aufgeführt sind. Die Proben ergaben Kupferwerte von bis zu 1.930,5 ppm, Mo-Werte von bis zu 695,7 ppm, Zn-Werte von bis zu 14.200 ppm und Pb-Werte von bis zu 4.232,5 ppm.

Abbildung 1: Planansicht der Porphyr-Cu-Mo-Lagerstätte Mocoa und die in dieser Pressemitteilung erörterten Explorationsziele

Ziel Piedralisa

Das Ziel Piedralisa befindet sich 3 km südöstlich der bekannten Ressource der Porphyrlagerstätte Mocoa und war ein Schwerpunkt der Folgeexplorationen, insbesondere im nördlichen Sektor, wo Ausbisse der Laugungsdeckschicht umfassend kartiert wurden (siehe Pressemitteilung vom 7. Februar 2023). Gesteinsproben von zutage tretenden Ausbissen wiesen auf erhöhte Konzentrationen von Cu-Mo-Zn-Pb innerhalb von serizitalterierten Dazit- und Andesiteinheiten hin. Diese Beobachtungen stimmen mit radialsymmetrischen 3D-Isoflächen von intrusiven Merkmalen und entmagnetisierten Zonen überein, die in der geophysikalischen Flugvermessung Anfang 2022 identifiziert wurden (siehe Pressemitteilung vom 3. Mai 2022). Darüber hinaus wurden Dazit-Rhyolith-Porphyr-Ausbisse mit starker phyllischer Alteration und einigen remanenten Erzgängen bis zu 2,5 km östlich des bebohrten Gebiets Mocoa identifiziert, was die Größe und die anhaltende hydrothermale Aktivität innerhalb des Porphyrsystems Mocoa verdeutlicht (Abbildung 2 - R00631 und Abbildung 3G).

Ziel Estrella

Das Ziel Estrella, das früher als Ziel 1 bezeichnet wurde (siehe Pressemitteilung vom 3. Mai 2022), befindet sich etwa 1 km südlich der Porphyrlagerstätte Mocoa. Dieses Gebiet ist von einer radialsymmetrischen 3D-Isoflächenintrusion geprägt, die als potenzieller Porphyrkörper mit erhöhten Cu-Mo-Werten in Gesteinsproben und einer starken Kaliumalteration interpretiert wird, wie die radiometrische Untersuchung ergab. Diese Merkmale stehen außerdem in Zusammenhang mit einer 300-ppm-Kupferanomalie in Bodenproben (siehe Pressemitteilung vom 7. Februar 2023). Der Schwerpunkt der Folgeexplorationsarbeiten lag auf dem östlichen Abschnitt des Ziels, wo bei früheren Feldarbeiten Laugungsausbisse kartiert worden waren (siehe Pressemitteilung vom 7. Februar 2023). Detaillierte Gesteinsprobennahmen wurden in einem zutage tretenden Fenster mit argillitisiertem Dazit entnommen, das von umfassenden Quarz- und Pyriterzgängen geprägt ist, die auf ein Laugungsoberflächenumfeld hinweisen, die den oberen Teilen des Mocoa-Porphyrs ähnlich ist (Abbildung 3A bis 3D). Die Analyseergebnisse der Gesteinsproben lieferten Cu-Werte von bis zu 1.091,1 ppm und Mo-Werte von bis zu 158,86 ppm (Abbildung 2 sowie Abbildungen 3H und 3I).

Abbildung 2: Planansicht des Porphyrsystems Mocoa mit den Analyseergebnissen von Gesteinsproben und einer 3D-Projektion auf die Oberfläche, die die mineralisierten und brekziösen Porphyre bei der porphyrischen Cu-Mo-Lagerstätte Mocoa hervorhebt

Nächster Schritt

Die Identifizierung einer 2,5 mal 2,0 km großen Zielzone (Abbildung 2), die den östlichen Sektor von Estrella und den nordwestlichen Sektor von Piedralisa umfasst, stellt einen entscheidenden Schritt bei den Explorationsarbeiten von Libero dar. Dieses Gebiet wurde für detaillierte Feldarbeiten priorisiert, was die Schwerpunktlegung des Unternehmens auf das Verständnis und die Erweiterung des Potenzials des Porphyrsystems Mocoa verdeutlicht. Darüber hinaus erkunden die Geologen von Libero aktiv die Anomalien, die im Zielgebiet Neblina nördlich des bebohrten Porphyrgebiets Mocoa identifiziert wurden. Ihre Arbeit umfasst die systematische Kartierung von Alterationen, Erzgängen und Mineralisierungen für Gesteinsprobennahmen.

Die Feldarbeiten sind ein Eckpfeiler der Explorationsstrategie von Libero und liefern die erforderliche Grundlage für die Identifizierung neuer und die Verfeinerung bestehender Bohrziele. Dieser systematische Ansatz ist von grundlegender Bedeutung für eine vollständige Bewertung der Größe und des Potenzials des Systems Mocoa und unterstützt die laufenden Arbeiten an Erweiterung der Ressourcen und der Verbesserung des geologischen Verständnisses.

Abbildung 3: Hervorhebung der Gesteinsproben in Abbildung 2, die die beobachtete Lithologie, Alteration und Erzgänge zeigen A). Gesteinsprobe R00367 mit starker Serizitalteration im oberen Teil des Mocoa-Porphyrs mit einigen restlichen C-Erzgängen (vorwiegend Chalkopyrit) B). Gesteinsprobe R00445 über einem gut erhaltenen Stockwork, das in der Nähe der Bohrplatte MD-045 kartiert wurde C). Typ-D-Erzgang in Gesteinsprobe R00654 eines starken serizitalterierten Dazitporphyrs an der Ostseite des bebohrten Gebiets des Mocoa-Porphyrs D). Starker serizitalterierter Dazitporphyr mit bis zu 5 % disseminiertem Pyrit und 15 % Eisenoxiden in Gesteinsprobe R00304 an der NW-Seite des bebohrten Gebiets E). Starker serizitalterierter Dazitporphyr mit bis zu 15 % disseminiertem Pyrit in Gesteinsprobe R00636, 1.500 m östlich des bebohrten Gebiets F). Ausbiss der Laugungsdeckschicht (R00285) mit starker argillischer Alteration und Eisenoxiden bis zu 30 %, 800 m südlich der Gesteinsprobe R00636 G). Starker serizitalterierter Dazitporphyr mit verkürzten und gut erhaltenen Typ-A-Erzgängen mit K-Feldspat-Hof in Gesteinsprobe R00631, 2.600 m östlich des bebohrten Gebiets H). Ausbiss der Laugungsdeckschicht (R00239), südöstlich des bebohrten Gebiets an der Ostseite des Bachs Tosoy I). Verkieseltes Vulkangestein in Gesteinsprobe R00648 J). Mikrodiorit mit disseminiertem Sphalerit und Pyrit in Gesteinsprobe R00671 K). Kaliumalterierter Mikrodiorit L). Serizitalterierter Quarzdiorit mit geringem Gehalt an disseminiertem Kupferglanz in Gesteinsprobe R00577 M). Starker serizitalterierter Dazitporphyr in Gesteinsprobe R00357

Tabelle 1. Analyseergebnisse für Gesteinsproben(1). Die Koordinaten sind UTM. Zone 18N und WGS84-Projektion.

Proben Id Cu (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) Mo (ppm) Easting Northing Höhe Gesteinsproben - Gebiet der Lagerstätte Mocoa R00114 386,67 2,60 4,76 695,70 313.849 137.807 1.661 R00115 327,97 9,64 7,46 66,23 313.904 137.747 1.617 R00143 153,96 5,69 9,26 11,36 313.533 137.555 1.689 R00144 145,93 6,75 4,41 9,01 313.498 137.555 1.645 R00152 317,93 3,42 7,06 142,26 313.790 137.800 1.677 R00159 454,80 2,00 16,69 14,87 313.899 138.206 1.950 R00301 416,39 7,79 153,88 15,07 313.582 138.474 1.850 R00302 208,63 2,98 41,15 4,32 313.503 138.509 1.797 R00303 1.338,55 2,00 10,35 6,30 313.501 138.042 1.695 R00304 1.930,59 13,81 21,19 28,35 313.520 138.222 1.717 R00367 360,73 14,32 10,88 137,12 313.739 137.833 1.752 R00368 148,96 2,39 9,17 275,59 313.745 137.837 1.746 R00372 276,46 10,59 12,48 241,64 313.786 137.887 1.759 R00380 213,64 7,83 9,71 65,15 313.832 137.930 1.764 R00383 291,13 2,00 8,45 50,98 313.834 137.935 1.756 R00398 189,12 2,00 8,66 300,60 313.868 137.949 1.765 R00445 343,14 2,12 7,94 388,37 313.865 137.968 1.748 R00483 293,69 6,48 4,48 25,56 313.465 138.070 1.700 R00539 916,23 18,12 29,42 13,95 313.280 137.783 1.553 R00654 922,70 16,35 39,86 27,93 313.303 137.748 1.607 Gesteinsproben - östlich des Mocoa-Ablagerungsgebiets R00064 146,28 34,21 141,10 12,63 314.806 137.798 1.807 R00116 115,02 5,03 5,27 12,32 314.051 138.440 1.998 R00117 373,06 2,29 40,87 9,63 314.322 138.510 2.035 R00145 145,25 4,38 7,17 4,93 314.104 137.401 1.496 R00146 295,89 9,18 5,10 8,83 314.199 137.755 1.527 R00147 103,38 4,12 5,99 23,88 314.101 137.800 1.607 R00153 245,12 8,88 8,03 78,51 313.895 137.800 1.649 R00154 439,33 17,96 10,07 82,66 313.895 137.800 1.649 R00155 110,52 2,00 9,26 1,00 313.991 138.406 2.003 R00156 878,45 7,41 9,26 7,54 314.121 138.431 2.006 R00160 190,12 2,70 6,19 8,71 314.050 138.030 1.745 R00183 1.434,38 9,46 7,28 6,52 314.170 137.991 1.647 R00189 205,85 6,00 2,80 18,92 314.085 138.007 1.671 R00205 735,03 22,60 33,10 9,21 314.240 137.418 1.428 R00206 188,57 14,15 5,86 8,88 314.190 138.208 1.819 R00207 361,23 8,94 11,16 33,70 314.298 138.217 1.838 R00224 154,66 2,00 68,71 17,03 314.896 139.294 2.007 R00283 240,35 34,64 116,55 11,34 314.350 137.401 1.424 R00284 407,54 24,32 122,59 17,01 314.598 137.401 1.567 R00285 1.091,61 76,03 593,10 43,98 314.797 137.400 1.638 R00472 106,26 2,00 278,98 17,16 315.228 138.870 2.266 R00487 105,09 22,40 130,40 11,51 314.402 137.408 1.423 R00488 137,77 310,90 103,37 11,51 314.655 137.396 1.583 R00511 132,54 3,52 3,92 65,12 314.102 137.957 1.671 R00522 386,40 20,11 33,21 2,37 314.506 137.806 1.666 R00564 619,80 7,47 12,35 28,02 314.703 138.476 1.937 R00625 145,02 1.109,43 135,70 22,94 314.999 138.201 1.868 R00626 109,64 18,05 461,69 12,99 314.901 138.205 1.888 R00629 466,62 635,29 51,11 36,75 314.802 138.199 1.957 R00630 230,53 12,30 360,45 4,32 314.649 138.202 1.997 R00631 445,80 2.429,46 545,01 34,69 316.342 137.781 1.337 R00636 698,85 14,45 40,40 3,44 314.904 138.198 1.752 R00666 209,48 3.177,07 406,38 14,34 315.508 138.344 1.532 Gesteinsproben - Estrella (südlich des Bohrgebiets Mocoa) Proben Id Cu (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) Mo (ppm) Easting Northing Höhe R00058 336,34 9,74 42,34 21,04 313.623 136.038 1.244 R00073 521,40 24,39 58,25 10,16 314.623 136.831 1.482 R00074 396,88 40,25 238,87 7,03 314.683 136.838 1.462 R00120 173,99 11,33 164,63 9,66 314.558 136.615 1.412 R00166 139,29 2,00 129,72 8,90 314.252 136.598 1.165 R00210 780,48 14,60 123,70 30,27 313.900 135.930 1.140 R00238 120,97 14,56 30,79 22,01 314.569 136.600 1.387 R00239 553,63 98,95 95,84 12,98 314.549 136.637 1.404 R00240 134,19 23,80 333,41 1,00 314.551 136.628 1.406 R00241 106,05 23,31 56,20 5,19 314.539 136.744 1.427 R00245 133,39 30,74 60,54 24,29 314.680 136.687 1.417 R00257 472,71 4,61 34,71 6,18 314.029 136.988 1.265 R00307 149,75 9,32 92,74 9,57 314.176 135.346 978 R00310 160,79 8,96 47,05 18,06 313.913 135.558 1.087 R00328 118,19 54,72 22,70 1,94 314.621 136.899 1.529 R00329 670,83 309,77 22,08 50,21 314.617 136.896 1.523 R00330 249,69 38,63 31,30 2,56 314.615 136.892 1.520 R00331 342,32 77,81 29,99 64,88 314.615 136.894 1.515 R00332 566,60 100,04 27,90 158,86 314.614 136.892 1.509 R00333 612,33 88,53 21,22 75,53 314.612 136.892 1.509 R00334 292,68 45,17 24,45 6,02 314.609 136.894 1.510 R00448 130,63 6,44 37,73 1,40 314.255 136.963 1.232 R00501 415,60 11,01 11,61 4,47 313.978 136.037 1.128 R00505 130,75 614,82 1,575,16 36,34 313.966 135.938 1.092 R00648 1.096,11 32,92 130,29 1,06 314.561 136.811 1.468 Gesteinsproben - Piedralisa (südöstlich des Bohrgebiets Mocoa) Proben Id Cu (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) Mo (ppm) Easting Northing Höhe R00249 205,12 9,88 604,33 8,55 315.081 136.470 1.181 R00357 207,20 960,95 6.441,15 57,08 315.493 136.183 1.171 R00405 179,37 11,78 94,48 2,19 315.117 136.431 1.148 R00572 227,19 2.847,84 5.190,26 10,48 315.293 136.734 1.227 R00577 719,59 623,07 765,12 30,18 315.666 136.331 1.224 R00671 130,95 684,97 14.200,00 7,59 315.638 136.422 1.202 R00673 368,51 4.232,52 6.042,76 4,09 315.694 136.468 1.243

(1) Gesteinsproben sind von Natur aus selektiv. Daher sind diese Ergebnisse möglicherweise nicht repräsentativ für die zugrunde liegenden geologischen Werte oder die gesamte Mineralisierung innerhalb des beprobten Gebiets.

Qualifizierter Sachverständiger und technische Angaben

Edwin Naranjo Sierra, Exploration Manager of Libero Copper, ist der designierte qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Er hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und verifiziert. Herr Naranjo hat einen MSc-Abschluss in Earth Sciences; er ist ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (FAusIMM) und der Society of Economic Geologists.

Bei den mineralisierten Zonen bei Mocoa handelt es sich um porphyrartige Zonen. Die Gesteinsproben sind von Natur aus selektiv. Daher sind diese Ergebnisse möglicherweise nicht repräsentativ für die zugrunde liegenden geologischen Werte oder die gesamte Mineralisierung innerhalb des beprobten Gebiets.

Libero Copper arbeitet nach einem strengen Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokoll (QA/QC), das den besten Praktiken der Branche entspricht. Für Oberflächenproben werden an jedem Ausbiss 2,5 kg Material mit Hilfe der Chip- oder Schlitztechnik entnommen. Die Proben werden von gut ausgebildeten Feldmitarbeitern unter Aufsicht des Geologen des Unternehmens entnommen. Der Kerndurchmesser ist eine Mischung aus HQ und NQ, abhängig von der Tiefe des Bohrlochs. Diamantbohrkernkästen wurden fotografiert, gesägt, beprobt und in Abständen von maximal 2 Metern markiert, wobei an geologischen Grenzen Halt gemacht wurde. Alle Proben wurden in Säcke verpackt, gekennzeichnet und für den Transport per LKW von den Kernaufzeichnungseinrichtungen von Libero Copper in Mocoa (Kolumbien) zur zertifizierten Probenaufbereitungsanlage von Actlabs in Medellin (Kolumbien) vorbereitet. ActLabs ist ein akkreditiertes, vom Unternehmen unabhängiges Labor. Die Proben werden in den Einrichtungen in Medellin aufbereitet, wo sie mittels 4-Säure-Aufschluss-Atomabsorption (AA) auf Kupfer und Molybdän analysiert werden. Die Proben werden per Luftfracht von Medellin zum zertifizierten Labor von ActLabs in Guadalajara, Mexiko, transportiert, wo sie mittels 4-Säure-Aufschluss und ICP-MS auf eine Reihe von 57 Elementen analysiert werden. Um die kontinuierliche Qualität der Untersuchungsdaten und der Datenbank zu überwachen, hat Libero Copper QA/QC-Protokolle implementiert, die Standard-Probenahmeverfahren, den Einsatz von zertifizierten Kupfer- und Molybdän-Standardmaterialien, Leerproben und Duplikaten (Feld, Vorbereitung und Analyse) umfassen, die nach dem Zufallsprinzip in die Probennahmesequenz eingefügt werden. Das QA/QC-Programm umfasst auch die laufende Überwachung der Dateneingabe, QA/QC-Berichterstattung und Datenvalidierung. Es wurden keine wesentlichen QA/QC-Probleme in Bezug auf die Probenentnahme, Sicherheit und Analyse festgestellt.

Über die porphyrische Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa

Die Lagerstätte Mocoa befindet sich im Departamento Putumayo, 10 Kilometer von der Stadt Mocoa entfernt. Die Liegenschaften - gesichert durch Eigentumsrechte und beantragte Konzessionen - von Libero Copper erstrecken sich über eine Fläche von mehr als 1.000 km2, die den größten Teil des Porphyrgürtels aus dem Jura im Süden Kolumbiens umfasst. Mocoa wurde 1973 entdeckt, als die Vereinten Nationen und die kolumbianische Regierung eine regionale geochemische Untersuchung der Flusssedimente absolvierten. Zwischen 1978 und 1983 wurde ein Explorationsprogramm durchgeführt, das geologische Kartierungen, Oberflächenprobenahmen, geophysikalische Bodenmessungen (IP, Magnetik), 31 Diamantbohrlöcher über insgesamt 18.321 Meter und metallurgische Testarbeiten umfasste. B2Gold führte anschließend in den Jahren 2008 und 2012 Diamantbohrprogramme durch.

Das Vorkommen Mocoa scheint entlang des Streichens und in der Tiefe in beide Richtungen offen zu sein. Die aktuellen Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet haben zusätzliche Porphyrziele identifiziert, einschließlich einer möglichen Erweiterung der bekannten Mineralisierung. Das Vorkommen Mocoa liegt im Zentrum der Kordilleren Kolumbiens, einem 30 Kilometer breiten tektonischen Gürtel, der von Vulkan-Sediment-, Sediment- und Intrusivgestein, dessen Alter von triassisch-jurassisch bis quartär reicht, sowie Resten paläozoischer Metasedimente und metamorphen Gesteins des Präkambriums unterlagert ist. Dieser Gürtel beinhaltet mehrere andere Kupfer-Porphyr-Vorkommen in Ecuador, wie z. B. Mirador, San Carlos, Panantza, und Solaris' Warintza. Kupfer-Molybdän-Mineralisierung ist mit dazitischem Porphyr-Intrusivgesteinen der Mittleren Jurazeit verbunden, das in Andesit- und Dazit-Vulkangestein eingelagert ist. Das Porphyrsystem Mocoa zeigt ein klassisches Zonenmuster hydrothermaler Alteration und Mineralisierung, mit einem tieferen zentralen Kern kalihaltiger Alteration, überlagert von Serizit und umgeben von propylitischem Gestein. Die Mineralisierung besteht aus eingesprengtem Chalkopyrit, Molybdänit und vereinzelt Bornit und Chalkozit, in Verbindung mit Multiphasengängen sowie Stockwerk- und hydrothermalen Brekzien. Das Vorkommen Mocoa ist grob zylindrisch mit einem Durchmesser von 600 Meter. Die hochgradige Kupfer-Molybdän-Mineralisierung setzt sich bis in eine Tiefe von mehr als 1.000 Metern fort.

1 Weitere Informationen finden Sie im technischen Bericht National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") mit dem Titel "Technical Report on the Mocoa Copper-Molybdenum Project, Colombia", dated January 17, 2022, prepared by Michael Rowland Brepsant, FAusIMM, Robert Sim, P.Geo, and Bruce Davis, FAusIMM. with an effective date of November 01, 2021.

Über Libero Copper

Libero Copper wird von einem Team geleitet, das mit einzigartigen Erfahrungen aufwarten kann. So hat es nämlich Projekte von der Entdeckung von Ressourcen bis hin zum Bau ausgebaut, wozu auch einige der wenigen großen Kupferprojekte zählten, die in den letzten 20 Jahren errichtet wurden. Angesichts dieser praktische Erfahrung legt Libero Copper seinen Schwerpunkt auf Beziehungen, Verantwortung, Vertrauen und ein unermüdliches Engagement für nachhaltigen Fortschritt.

Das Herzstück des Portfolios von Libero Copper ist die porphyrische Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa in Putumayo (Kolumbien) - ein Eckpfeiler, auf dem das Unternehmen aktiv bohrt. In einem Markt, der zunehmend nach neuen Kupfervorkommen verlangt, konzentriert sich Libero darauf, die Basis der Mocoa-Ressourcen systematisch zu erweitern und das Risiko zu verringern.

Dank der Unterstützung der Fiore Group und ihrer kühnen Vision für den Aufbau eines Unternehmens ist Libero Copper nun in der einzigartigen Position, eine entscheidende Lücke in der Kupferindustrie zu schließen, und zwar den Ausbau von Großprojekten bis zum Bau. Mit diesem Ansatz ist Libero Copper bestrebt, eine dauerhafte Wertschöpfung für alle Stakeholder zu erreichen und sich an vorderster Front zu positionieren, um der wachsenden globalen Nachfrage nach Kupfer nachzukommen - dem Metall, das den Fortschritt in der modernen Wirtschaft vorantreibt.

