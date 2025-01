Mit mehr als 100 IT-Systemhäusern und IT-E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern ist Bechtle nah am Kunden und eines der führenden IT-Unternehmen in Europa. Darüber hinaus verfügt Bechtle über ein weltweites Partnernetzwerk, das die Bedürfnisse der rund um den Globus agierenden Kunden abdeckt. Die 1983 gegründete Bechtle-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Neckarsulm und beschäftigt derzeit mehr als 15.500 Mitarbeiter. Bechtle begleitet seine mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, dem öffentlichen Sektor und dem Finanzmarkt bei der digitalen Transformation und bietet ein umfassendes, herstellerübergreifendes Portfolio an Lösungen für IT-Infrastruktur und IT-Betrieb. Bechtle ist in den Indizes MDAX und TecDAX gelistet. Im Jahr 2023 betrug der Umsatz 6,42 Milliarden Euro. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 04.02.2025 um 12:30 Uhr im Rahmen einer "Focus on IT"- Konferenz einen Online-Roundtable mit Martin Link, Head of IR der Bechtle AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-02-04-12-30/BC8-GR zur Verfügung gestellt.