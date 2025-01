Cancom ist ein hybrider IT-Dienstleister, der Unternehmen hilft, sich in der digitalen Landschaft zurechtzufinden. Cancom rationalisiert die IT-Komplexität und fördert den Geschäftserfolg durch Spitzentechnologie. Mit End-to-End-Lösungen deckt Cancom alle IT-Anforderungen für eine erfolgreiche digitale Transformation ab, einschließlich Cloud Computing, Analytik, Unternehmensmobilität, IT-Sicherheit und Hosting. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 04.02.2025 um 10:00 Uhr im Rahmen einer "Focus on IT"- Konferenz einen Online-Roundtable mit Lars Dannenberg, VP Investor Relations & Corporate Strategy der Cancom SE. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-02-04-10-00/COK-GR zur Verfügung gestellt.