MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group vor vorläufigen Jahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. In Anbetracht des nach wie vor schwachen Umfelds für die Automobilindustrie sei es wahrscheinlich, dass der Umsatz am unteren Rand der Zielspanne des Autozulieferers liegen wird, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Die Unternehmensprognosen für 2025 dürften vorsichtig ausfallen./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 11:30 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1H8BV3