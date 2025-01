Ballerup, Dänemark und Redwood City, Kalifornien, Usa (ots/PRNewswire) -Einführung des weltweit ersten LIO mit integrierten Pattern-Scanning-FähigkeitenNorlase, ein weltweit führender Hersteller von Lasern für die Augenheilkunde, der Laserlösungen der nächsten Generation entwickelt, gab heute die sofortige Markteinführung und die 510(k)-Zulassung der FDA sowie die CE-Kennzeichnung für Norlase® LYNX bekannt, das weltweit erste und einzige Laser-indirekte Ophthalmoskop mit Pattern-Scanning-Funktion. LYNX ist batteriebetrieben und bietet Chirurgen eine kabellose Laserlösung, die es ihnen ermöglicht, praktisch überall Behandlungen durchzuführen. Das Laser- und Pattern-Modul ist in das ergonomische Headset integriert, sodass keine externe Laserquelle erforderlich ist. Chirurgen können sich von nun an während der Behandlung ungehindert und effizient bewegen. Moderne Funktionen wie eine intuitive kabellose Bedieneinheit und eine mehrsprachige Sprachsteuerung bieten Chirurgen zusätzliche Möglichkeiten, ihren Behandlungsablauf zu rationalisieren."Die wichtigste Ressource für den Augenarzt von heute ist Zeit", berichtet Oliver Hvidt, CEO und Mitbegründer von Norlase. "Deshalb haben Augenärzte seit der Erfindung des Pattern-Lasern vor mehr als 15 Jahren nach einem Pattern-LIO gefragt. Mit LYNX ist das Pattern-LIO endlich verfügbar. Schnellere LIO-Behandlungen bedeuten weniger ergonomischen Stress, mehr Qualitätszeit mit den Patienten und mehr pünktlich endende Praxistage. Ich bin sehr stolz auf unser Team und danke den Ärzten, die die Entwicklung begleitet haben. LYNX ist unsere vierte Produkteinführung in nur fünf Jahren und spiegelt unser langfristiges Ziel wider, die ophthalmologische Praxis zu vereinfachen und zugleich Effizienz und Komfort zu maximieren."Die ersten Anwender des Pattern-Scanning-LIO LYNX äußern sich positiv über den Laser."Dieses innovative Gerät kombiniert die Geschwindigkeit und Effizienz der Pattern-Laser-Technologie mit unübertroffener Mobilität und Handlichkeit und setzt damit neue Maßstäbe bei indirekten Laserbehandlungen", so Dr. Daniel Diaz, Retina Consultants of Miami. "Die Tragbarkeit des Geräts und die robusten Laser-Pattern-Optionen machen es zu einem hochmodernen Werkzeug, das die Geschwindigkeit und Qualität meiner Netzhautbehandlungen erheblich verbessert hat."Mit LYNX, der vierten Produktankündigung des Unternehmens seit 2019, setzt Norlase seinen Innovationskurs fort. Wie seine Vorgänger ist auch das LYNX ultrakompakt, tragbar und erschwinglich und soll Augenärzten weltweit den Zugang zu modernster Lasertechnologie erleichtern.Herausragende Funktionen des LYNX Pattern Scanning LIO:- Laser, Scanner und Abgabesystem sind vollständig in das ultraleichte Headset integriert- Batteriebetrieben für Tragbarkeit und Behandlungsflexibilität- Vollständige Musterpalette mit 2x2 bis 5x5 Gittern, Dreifachbögen und Kreisen- simplyCLEAR Sicherheitsfilter für verbesserte Visualisierung- Mehrsprachige Sprachsteuerung von Mustern und ParameternInformationen zu Norlase Norlase entwickelt Laserlösungen der nächsten Generation für die Behandlung von Netzhaut- und Glaukomerkrankungen. Norlase wurde in Dänemark gegründet und besteht aus weltweiten Branchenexperten in den Bereichen Ophthalmologie, Lasertechnologie, Entwicklung medizinischer Geräte und Kundenbetreuung. Norlase widmet sich dem Ziel, die Praxiseffizienz, die Patientenversorgung und das Behandlungserlebnis für Augenärzte weltweit zu verbessern. Zu den Produkten von Norlase gehören LEAF, ein Laserphotokoagulator, der zehnmal kleiner als bestehende Systeme ist und direkt an der Spaltlampe befestigt wird, LION, der erste vollständig integrierte grüne Laser und LIO, ECHO, der weltweit erste ultra-portable Pattern-Scanning-Laser, und LYNX, das weltweit erste vollständig integrierte Pattern-LIO. Erfahren Sie mehr unter norlase.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2604986/LYNX_Straight_Pattern.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2069368/Norlase_logo_vector_Pantone_802c_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/norlase-erhalt-fda-510k-zulassung-und-ce-kennzeichnung-fur-lynx-ein-laser-indirektes-ophthalmoskop-lio-fur-pattern-scanning-behandlungen-302359774.htmlPressekontakt:Isabella Kennedy,isk@norlase.comOriginal-Content von: Norlase, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101303/100928228