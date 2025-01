NUSO, ein innovativer Anbieter von Cloud-Kommunikationslösungen, und Wavecrest, ein Entwickler von verwalteten Sprach- und Messaging-Diensten, sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, um die globalen Cloud-Anruffunktionen zu erweitern. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die wachsende Nachfrage nach zuverlässiger internationaler Anrufweiterleitung und nahtloser Anrufbeendigung für Unternehmen weltweit zu decken.

Im Rahmen der Vereinbarung wird die Netzwerk-Edge-Technologie von Wavecrest in die globale Plattform von NUSO integriert, um verbesserte internationale Sprachdienste und ein robustes Anrufmanagement zu ermöglichen. Gemeinsam bündeln die beiden Unternehmen ihr komplementäres Fachwissen, um Anbietern von Cloud-Kommunikation und Unternehmen eine umfassende, zuverlässige Lösung zu bieten.

"Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unsere internationalen Sprachdienste für Contact-Center- und Unified-Communications-Kunden zu erweitern und gleichzeitig Plattformen wie Microsoft Teams, Zoom und Webex Calling zu verbessern", sagte Matt Siemens, CEO von NUSO. "Die Integration der Edge-Technologie von Wavecrest stärkt die Cloud-Dienste von NUSO und bietet ein Maß an Anrufsteuerung und -verwaltung, das es uns ermöglicht, unseren wachsenden globalen Kundenstamm besser zu unterstützen."

Andrew Bale, strategischer Berater von Wavecrest, kommentierte: "Die Anrufsteuerungsplattform von NUSO gehört zu den robustesten der Branche. Durch die Kombination unserer Edge-Technologie und unserer internationalen Fernkompetenz mit den innovativen Lösungen von NUSO bieten wir ein wirklich einzigartiges, integriertes Angebot, das Unternehmen dabei unterstützt, in einer zunehmend vernetzten Welt erfolgreich zu sein. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, den Bedarf an innovativeren, umfassenderen Sprach- und Messaging-Lösungen in Schlüsselmärkten zu decken."

Diese Zusammenarbeit stellt für beide Unternehmen einen Schritt nach vorne dar. Durch die Verbindung des globalen Netzwerks und des geistigen Eigentums von Wavecrest mit den fortschrittlichen Kommunikationslösungen von NUSO erhalten Unternehmen weltweit Zugang zu sicheren, zuverlässigen und hochmodernen Cloud-Telefoniediensten.

Über NUSO

NUSO verbindet Geschäftsinhaber einfach, zuverlässig und kostengünstig mit ihren Kunden. Mit einem Schwerpunkt auf kleine und mittelständische Unternehmen bietet NUSO fortschrittliche Unified Communications and Collaboration (UC&C)-Lösungen und stellt sicher, dass Kunden Zugang zu Spitzentechnologien haben, ohne die Komplexität oder die Kosten, die traditionell mit unternehmensweiten Diensten verbunden sind. Die Plattform von NUSO ist bekannt für ihre Ausfallsicherheit, eingehende Redundanz und erschwinglichen, hochwertigen Service. NUSO hat kürzlich die Zertifizierung nach ISO 27001:2022 erhalten und ist bestrebt, weltweit sichere und zuverlässige Kommunikationslösungen bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.nuso.cloud.

Über Wavecrest

Wavecrest ist ein weltweit tätiges Unternehmen für verwaltete Sprach- und Messaging-Dienste. Seine sichere, skalierbare, telekommunikationsgerechte und unternehmensfreundliche Plattform verbindet Anbieter von Cloud-Kommunikationsdiensten und Telekommunikationsbetreiber in einer vollständig konformen und offenen Umgebung. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung hochwertiger internationaler Sprachdienste bedient Wavecrest über 200 Netzbetreiber und Cloud-Player in über 50 Ländern, darunter eine branchenführende Reichweite in aufstrebenden Märkten wie Afrika und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.wavecrest.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

