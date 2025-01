Die Branicks Group AG, eines der führenden börsennotierten Immobilienunternehmen in Deutschland, hat einen bedeutenden Vermietungserfolg erzielt: Ein börsennotiertes US-amerikanisches Unternehmen hat insgesamt 3.083 qm Bürofläche im Zircon Tower in Wiesbaden angemietet. Der Mietvertrag, der Ende Dezember 2024 abgeschlossen wurde, läuft über eine Dauer von drei Jahren. Attraktive Büroflächen in zentraler Lage Der Zircon Tower, ein 70 Meter hohes Gebäude am Gustav-Stresemann-Ring 12-16, zählt zu den markantesten Immobilien Wiesbadens und bietet auf 18 Etagen flexible Büroflächen. Mit einer Gesamtnutzfläche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...