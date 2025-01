Hamburg (ots) -BOMBAY SAPPHIRE© feiert das zehnjährige Jubiläum seiner Destillerie in Laverstoke Mill, England, mit der Einführung einer limitierten Glaskollektion und exklusiven Drinks. Die Gläser spiegeln die einzigartige Architektur der von Heatherwick Studio entworfenen Gewächshäuser der Destillerie wider und verkörpern die harmonische Verbindung von Natur und menschlicher Handwerkskunst. Mit dem Design unterstreicht die Kollektion das umfassende Nachhaltigkeitsengagement von BOMBAY SAPPHIRE, das sich u. a. in Botanicals von nachhaltig zertifizierten Bauern, einer abfallfreien und mit 100 % erneuerbarer Energie betriebenen Destillerie sowie der vollständig recycelbaren blauen Flasche widerspiegelt. Die Jubiläumsgläser dienen als Inspiration für neue nachhaltig inspirierte Drinks, die exklusiv und ausschließlich im Le Lion in Hamburg und in der Green Door Bar in Berlin erlebt werden können.Seit zehn Jahren ist Laverstoke Mill die Heimat der BOMBAY SAPPHIRE-Destillerie und glänzt mit ihrer weltweit einzigartigen Architektur, deren Herzstück die beeindruckenden Gewächshäuser bilden. Zum zehnjährigen Jubiläum präsentiert BOMBAY SAPPHIRE eine limitierte Glaskollektion, erneut entworfen von Thomas Heatherwick, dem visionären Designer der ikonischen Gewächshäuser.Die Gläser spiegeln die harmonische Verbindung von Natur und menschlicher Handwerkskunst wider, die auch die Designphilosophie der gesamten Destillerie prägt. Heatherwick selbst betont die Bedeutung der Nachhaltigkeit im Projekt: "Vor zehn Jahren ermöglichte uns BOMBAY SAPPHIRE, ein nachhaltiges Design zu entwickeln, das mit dem BREEAM Outstanding Award ausgezeichnet wurde. Wir verwandelten eine alte Papierfabrik in eine Destillerie, welche die Natur in den Mittelpunkt stellt, indem wir Gewächshäuser zur Nutzung der Abwärme und zum Anbau der Botanicals errichteten."Dieses ganzheitliche Nachhaltigkeitsengagement zeigt sich in jedem Aspekt von BOMBAY SAPPHIRE. Angefangen mit den Rohstoffen: Alle Bauern, von denen Botanicals bezogen werden, sind nachhaltig zertifiziert und werden von BOMBAY SAPPHIRE unterstützt, um die höchste Qualität zu sichern. Die Laverstoke-Destillerie legt auch bei der Verarbeitung Wert auf Nachhaltigkeit: Sie recycelt Abfälle, gewinnt daraus Energie und wird zu 100 % mit erneuerbarer Energie betrieben. Und wenn die Flasche geleert wurde? Dann lässt sie sich vollständig recyceln, und auch das Flaschenetikett besteht aus Papier, das vom Forest Stewardship Council (FSC) als nachhaltig zertifiziert wurde. Diese holistische Umsetzung von Nachhaltigkeit greifen auch die Jubiläumsglaskollektion und -drinks auf.Denn die Jubiläumsgläser dienen als Impuls für neue von den Botanicals und dem Nachhaltigkeitsgedanken angeregte Cocktails.In Europa kann die exklusive Glasware nur in ausgewählten Bars erlebt werden. In Deutschland findet die Aktion in zwei Bars statt: Im Le Lion in Hamburg sowie der Green Door Bar in Berlin. Die anlässlich des zehnjährigen Jubiläums kreierten Cocktails sind vom 1. bis 28. Februar verfügbar.Über BOMBAY SAPPHIREBOMBAY SAPPHIRE© wird nach einem geheimen Rezept aus dem Jahr 1761 gebrannt und basiert auf der perfekten Balance einer einzigartigen Kombination aus zehn handverlesenen exotischen Botanicals aus aller Welt. Jeder Tropfen unseres Gins wird im Süden Englands in Laverstoke Mill destilliert und zu 100 % mit unserem einzigartigen Dampfverfahren herstellt. Dieses Verfahren bewahrt die natürlichen Aromen der Botanicals und ergibt so den frischen, spritzigen Geschmack, der BOMBAY SAPPHIRE© ausmacht. Wir sind bekannt für unsere blaue Flasche, doch das BOMBAY-Portfolio umfasst noch weitere Premium-Gins wie BOMBAY Citron Pressé und BOMBAY SAPPHIRE© Premier Cru Murcian Lemon. Unsere Destillerie in Laverstoke wurde für ihr besonders schonendes und einzigartiges Destillationsverfahren der Dampfinfusion mit dem BREEAM Award ausgezeichnet. Die Marke BOMBAY SAPPHIRE© ist Teil des Portfolios von Bacardi Limited mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited gehört zu der Bacardi-Unternehmensgruppe einschließlich der Bacardi International Limited.https://www.bombaysaphire.com/de/de/@bombaysapphire (https://www.instagram.com/bombaysapphire/)@bombaysapphirede (https://www.instagram.com/bombaysapphirede/?hl=de)ENJOY BOMBAY SAPPHIRE© RESPONSIBLY.BOMBAY SAPPHIRE© IS A TRADEMARK.Pressekontakt:Burson GmbHLaylah HamraLaylah.Hamra@bcw-global.comOriginal-Content von: Bacardi GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39418/5958104