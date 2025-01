Offizielle Reise- und Tourismussitzungen standen auf der Tagesordnung des WEF, bei denen globale Führungskräfte die transformative Kraft des Sektors erläuterten.

Seine Exzellenz forderte die globalen Führungskräfte auf, dem Sektor die Aufmerksamkeit zu schenken, die er verdient, um ein nachhaltiges, grenzüberschreitendes und sektorübergreifendes Wirtschaftswachstum zu fördern.

Der wesentliche Beitrag des Reise- und Tourismussektors zur Gestaltung der globalen Landschaft wurde diese Woche auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos durch Seine Exzellenz Ahmed A. Al-Khateeb unterstrichen. Der saudi-arabischer Minister für Tourismus forderte führende Persönlichkeiten der Welt auf, der Branche die Aufmerksamkeit zu schenken und die gemeinsamen Lösungen bereitzustellen, die sie verdient.

Saudi Minister of Tourism, His Excellency Ahmed A. Al-Khateeb put travel and tourism on the global agenda at the World Economic Forum Annual Meeting in Davos, Switzerland, this week. (Photo: AETOSWire)

Saudi-Arabien begrüßte im Jahr 2024 fast 30 Millionen internationale Besucher, die nahezu 5 zum BIP des Königreichs beitrugen. In speziellen WEF-Sitzungen zum Thema Reisen und Tourismus hob Seine Exzellenz, der als Teil der offiziellen saudi-arabischen Delegation am WEF in Davos teilnahm, die beispiellosen Wachstumsraten des Königreichs hervor. Er unterstrich die entscheidende Rolle, die der Tourismus beim Aufbau diversifizierter und widerstandsfähiger Volkswirtschaften spielt, und betonte, dass das Königreich mit der Erschließung des Reise- und Tourismussektors durch die saudische Vision 2030 mit dem Aufbau einer ganzheitlichen Tourismuserfahrung begonnen hat, die auf internationaler Zusammenarbeit, bewährten Verfahren und nachhaltiger Entwicklung beruht.

Zum Abschluss der WEF-Jahrestagung stellte Seine Exzellenz fest, dass die Welt einen bemerkenswerten Wiederaufschwung des Tourismus beobachte, da die Branche sich nun vollständig auf das Niveau vor der Pandemie erholt habe und im Jahr 2024 1,4 Milliarden internationale Ankünfte verzeichne.

"Die Welt zählt auf uns, wenn es darum geht, ein dynamisches Tourismus-Ökosystem aufzubauen, das die wachsende Nachfrage befriedigt und gleichzeitig unseren Planeten und unsere Lebensqualität bewahrt. Der Tourismus ist mehr als eine Branche er ist eine transformative Kraft. Wir müssen kollektives Handeln fördern, um ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Wachstum in der Branche und sozialer und ökologischer Verantwortung herzustellen und die Widerstandsfähigkeit des Sektors zu gewährleisten", sagte Seine Exzellenz.

Während des gesamten Forums leitete Seine Exzellenz die Diskussionen als Hauptredner in den offiziellen WEF-Panels, darunter "Die Rolle des Reisens und Tourismus beim Aufbau von Vertrauen" und "Die Art des zukünftigen Reisens". Diese konzentrierten sich auf die Mobilisierung von diversifiziertem Wachstum im Sektor und die Verbesserung der globalen Zusammenarbeit, um den Reise- und Tourismussektor zu fördern, damit er mit der wachsenden Nachfrage Schritt halten kann. Im Saudi House fand indessen eine hochrangige Sitzung zum Thema "Skalierung des nachhaltigen Tourismus: Menschen und Orte verbinden" statt.

Er teilte die Bühne mit angesehenen Führungspersönlichkeiten, darunter Albaniens Premierminister Edi Rama, der europäische Kommissar für Verkehr und Tourismus Apostolos Tzitzikostas, der CEO von Schweiz Tourismus Martin Nydegger und die CEO von Trip.com Jane Sun, die alle die Meinung Seiner Exzellenz über die Notwendigkeit weiterer globaler Zusammenarbeit teilten.

In Anlehnung an die zukunftsweisende Tourismusstrategie Saudi-Arabiens lancierte das Ministerium während der WEF-Jahrestagung einen neuen Investment-Leitfaden mit dem Titel "Hospitality Investor White Paper" (Whitepaper für Investoren im Gastgewerbe). Diese Initiative unterstützt die ehrgeizigen Ziele der Vision 2030, die darauf abzielt, bis 2030 mehr als 40 Mrd. SAR (11 Mrd. USD) an privaten Investitionen anzuziehen, 16 Mrd. SAR (4 Mrd. USD) zum BIP beizutragen und 1,6 Millionen Arbeitsplätze zu schaffen.

Minister Al-Khateeb trug auch mit fachkundigen Einblicken zum WEF-Briefingpapier "Die Zukunft des Reisens und Tourismus: Nachhaltiges und inklusives Wachstum fördern" bei. Darin geht es um die wachsende Nachfrage nach nachhaltigem Reisen, die Bedeutung der sektorübergreifenden Zusammenarbeit und die Sicherstellung, dass lokale Gemeinschaften weltweit von dem daraus resultierenden Wachstum profitieren.

Zum Abschluss des WEF-Jahrestreffens unterstreicht die Teilnahme von Minister Al-Khateeb die transformative Rolle Saudi-Arabiens bei der Neugestaltung der globalen Tourismuslandschaft und bekräftigt die Vision des Königreichs, sich als führende Drehscheibe für nachhaltiges Reisen zu etablieren.

