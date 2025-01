EQS-Media / 27.01.2025 / 15:39 CET/CEST



Davos - Als einer der führenden globalen Produzenten von grünem Stahl mit einer Rohstahlkapazität von 15 Millionen Tonnen pro Jahr setzt Tosyali seine Bemühungen fort, eigene Energie zu erzeugen. Tosyali investiert in moderne Technologien, künstliche Intelligenz sowie in erneuerbare und saubere Energiequellen und hält sich an das Prinzip der Öko-Effizienz.

Durch Investitionen in saubere Energiequellen, insbesondere in Wasserstoff und Solarenergie, macht Tosyali bedeutende Fortschritte, um ein vollständig integrierter Produzent von grünem Stahl zu werden. Zuvor erreichte Tosyali einen globalen Meilenstein mit einer installierten Kapazität von 235 MW durch sein SPP-Projekt, das alle seine Einrichtungen abdecken und damit die größte Dach-Solarstrominstallation der Welt innehat.

Jetzt nimmt Tosyali ein noch größeres Projekt in Angriff. Das Unternehmen hat mit GE Vernova und seinem regionalen Anbieter Inogen eine Vereinbarung über die ersten 120 MWp des 1,2-GW-Selbstverbrauchs-SPP-Projekts unterzeichnet. Das erste Projekt soll 2025 in Betrieb genommen werden, während die Fertigstellung des 1,2-GW-Projekts für das Jahr 2027 geplant ist.

Fuat Tosyali, Vorsitzender der Tosyali Holding, kündigte in Davos 2025 an: "Mit dieser Investition wird Tosyali rund 50 % seines Eigenverbrauchs aus Solarenergie decken."

Während seines Interviews auf dem World Economic Forum, hob Fuat Tosyali die entscheidende Rolle erneuerbarer und sauberer Energien in Industrieanlagen hervor und erklärte: "Wir investieren weiterhin in fortschrittliche Technologien für saubere Energien im Rahmen unserer Vision 'Tosyali for a sustainable life'. Im Rahmen dieser Vision haben wir mit dem ersten Projekt in Osmaniye den ersten Schritt zu einem der weltweit größten Eigenverbrauchs-SPP-Projekte mit einer Kapazität von 1,2 GW gemacht. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit GE Vernova, einem der weltweit führenden Unternehmen in diesem Bereich, und Inogen, dem führenden türkischen EPC-Auftragnehmer. Wir werden unsere Solarmodule in Osmaniye produzieren. Beginnend mit dem ersten Projekt werden diese Paneele an SPP-Standorten in acht Provinzen zum Einsatz kommen. Auf diese Weise wollen wir etwa 50 % unseres Energiebedarfs durch Solarenergie decken. Dies wird uns stärker und unabhängiger in der Energienutzung machen und unsere Position unter den weltweit führenden grünen Stahlproduzenten weiter stärken."

Obwohl in der Türkiye und weltweit verschiedene SPP-Projekte durchgeführt wurden, sticht das 1,2-GW-Projekt von Tosyali als eines der größten auf den Eigenverbrauch ausgerichteten Projekte hervor, die unter einem einzigen Dach durchgeführt werden. Die Bauarbeiten für das erste 120-MW-Projekt haben in Osmaniye bereits begonnen. Das 1,2-GW-Eigenverbrauchs-Solarprojekt wird in drei Phasen umgesetzt.

Ali Murat SOYDAN, Prof. Dr. Vorsitzender der Inogen Group: "Wir freuen uns, an diesem Pionierprojekt von Tosyali beteiligt zu sein, einem Symbol für den grünen Wandel in der Welt und in unserem Land. Wenn alle Tosyali-Projekte abgeschlossen sind, werden wir in Zusammenarbeit mit GE Vernova unsere Position als führendes Unternehmen im Bereich der grünen Transformation in unserem Land stärken. Bei diesen Projekten, die in 10 verschiedenen Provinzen mit mehr als 2000 Mitarbeitern durchgeführt werden, planen wir einen effizienten und schnellen Installationsprozess und werden alle Kraftwerke mit der Unterstützung unserer globalen Partner so schnell wie möglich in Betrieb nehmen."

Ed Torres, Leiter der Geschäftsbereiche Energieumwandlung und -speicherung bei GE Vernova:"Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Inogen das ehrgeizige Ziel von Tosyali zu unterstützen, eines der weltweit größten Solarstromprojekte für den Eigenverbrauch zu entwickeln. Durch die Bereitstellung unserer fortschrittlichen Solartechnologie, die Erbringung von Planungs- und Ingenieurleistungen und die Erleichterung der ECA-Finanzierung wollen wir Tosyali helfen, eine größere Energieunabhängigkeit zu erreichen und den Übergang zu einer widerstandsfähigen Energiezukunft zu beschleunigen."

Kontakt:

Emre Ersezer

eersezer@medyaevi.com.tr

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.