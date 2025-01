Ein Forscherteam feilt an der Hochschule Kempten an einer induktiven Ladelösung, mit der E-Fahrzeuge während der Fahrt Strom nachladen können. Das Besondere: Das System soll sich mittels Matrix-Spulenanordnung auf einen flächigen Bereich ausdehnen - sich also nicht auf eine Spur beschränken. Das Forschungsprojekt namens DynaviL ist bis 2027 angesetzt und am Institut für Leistungselektronik der Hochschule Kempten angesiedelt. Die involvierten Wissenschaftler ...

