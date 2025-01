BASF mit weniger Umsatz im Jahr 2025 und auch das Gewinnziel wird verfehlt. Dennoch notiert die Aktie zu Börsenschluss am Freitag erholt. Adidas präsentiert starke Zahlen und befindet sich weiter auf Turnaround-Kurs.Der deutsche Chemieriese BASF (DE000BASF111) hatte in den letzten Jahren mit der Energiepolitik in Deutschland hart zu kämpfen. Die Produktion von BASF ist extrem energieintensiv, daher stiegen vor allem im Stammwerk in Ludwigshafen die Stromkosten rasant an und der Gewinn brach ein. Erschwerend kommt hinzu, dass die Chemiebranche sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...