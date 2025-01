Berlin (ots) -Wann: Donnerstag, den 30. Januar 2025 um 14:00 UhrWo: Seniorenresidenz "Am Hirschgarten" (Erfurt, Neuwerkstr.24)Wir bitten um eine kurze Teilnahmebestätigung per Mail an: thueringen@bpa.deDer bpa Thüringen und seine Landesvorsitzende, Margit Benkenstein, freuen sich auf eine pflegepolitische Diskussion mit den Thüringer Parteien zur Bundestagswahl.Die Pflege gehört zu den Themen, die die Menschen im Land besonders bewegen. Das hat jüngst eine repräsentative Forsa-Umfrage belegt: Als wichtigstes politisches Handlungsfeld für die nächste Bundesregierung nennen die Deutschen den Bereich Gesundheit und Pflege (48 Prozent) - noch vor Wirtschaftlicher Lage (46 Prozent), Innerer Sicherheit und Kriminalbekämpfung (40 Prozent), Bildung (40 Prozent) und Rente- und Alterssicherung (32 Prozent).Die Nachfrage nach professioneller Pflege in Thüringen steigt immer noch schneller als der Aufbau zusätzlicher Angebote gelingt. Um die Pflege in Thüringen zu sichern, brauchen die Pflegeeinrichtungen schnelle politische Weichenstellungen. Vor allem im Bereich der Personalgewinnung im In- und Ausland, hinsichtlich des flexiblen Personaleinsatzes sowie der angemessenen Refinanzierung pflegerischer Leistungen.Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussionsrunde sind:- Carsten Schneider, SPD- NN, CDU- Donata Vogtschmidt, Die Linke- Ann-Sophie Bohm, Bündnis 90/Die Grünen- Robert-Martin Montag, FDP- Thomas Schmid, BSWPressekontakt:Für Rückfragen: Thomas Engemann, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0361/653 86 88, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/5958202