Berlin (ots) -Junge Stimmen, starke Botschaften: Im Vorfeld der Bundestagswahl laden wir Sie herzlich zu einem außergewöhnlichen Abend in die Botschaft für Kinder in Berlin ein.Gemeinsam mit engagierten jungen Menschen, Politiker:innen und renommierten Expert:innen beleuchten wir, welche Erwartungen die junge Generation an die Politik hat -und wie ihre Stimmen nicht nur gehört, sondern auch ernsthaft in Entscheidungsprozesse einbezogen werden können.Erleben Sie spannende Diskussionen, unterschiedliche Perspektiven und einen inspirierenden Austausch, der zeigt: Die Jugend hat viel zu sagen - jetzt ist es an der Zeit zuzuhörenWann?Mittwoch, 29. Januar 202517:00 Uhr Einlass | 17:30 Uhr ProgrammbeginnWo?Botschaft für Kinder (Hotel Rossi)Lehrter Straße 66, 10557 BerlinWas erwartet Sie?- Impulsvorträge unter anderem von Betty Taube & Talkrunde mit Vertreter:innen aus Jugendverbänden, Politik & Zivilgesellschaft- Live-Diskussion mit:- Lilly Blaudszun (Influencerin, SPD)- Jette Nietzard (Bundessprecherin Grüne Jugend)- Fabian Schön (Generalsekretär Bundesschülerkonferenz)- Lanna Idriss (Vorstandsvorsitzende SOS-Kinderdörfer weltweit)- Preisverleihung des BANGERoderHÄNGER-Awards- Get-together zum Austausch & NetzwerkenInterviews & Medienmöglichkeiten:Alle Talkgäste stehen für Interviews bereit. Foto- und Videoaufnahmen sind möglich.Warum ist dieses Thema so wichtig?Junge Menschen machen fast ein Viertel der Bevölkerung aus - doch ihre Anliegen werden oft überhört. Die Bundestagswahl 2025 ist eine Chance, ihre Perspektiven und Bedürfnisse stärker in den Fokus zu rücken. Wie kann ihre Beteiligung gefördert werden? Wie gelingt es, ihre Beteiligung zu fördern und Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit der Politik zu stärken? Diese und weitere Fragen stehen im Zentrum unserer Veranstaltung.Die JungUndLaut-Initiative der SOS-Kinderdörfer weltweit setzt sich für mehr politische Teilhabe junger Menschen ein - denn Demokratie lebt von aktiver Mitgestaltung!