Shanghai (ots/PRNewswire) -Shanghai lädt die Welt ein, sein reiches Erbe während der Frühlingsfest-Feierlichkeiten zu feiernAm 4. Dezember 2024 nahm die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) das chinesische Frühlingsfest in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit auf. Damit wird die wichtige Rolle des Frühlingsfestes bei der Förderung sozialer Praktiken und des Gemeinschaftssinns gewürdigt, mit dem die Chinesen ihr traditionelles neues Jahr begrüßen. Die Ernennung wird Shanghai als Reiseziel, das man während des diesjährigen Frühlingsfestes unbedingt besuchen muss, weiter stärken.In Shanghai gibt es eine Reihe spannender Veranstaltungen, die dieses reiche kulturelle Erbe hervorheben. Das berühmte Shanghaier Laternenfest, eine Tradition mit einer Geschichte, die mehr als zwei Jahrtausende zurückreicht, wird die Feierlichkeiten beleuchten. In diesem Jahr lässt sich das Festival vom antiken "Klassiker der Berge und Meere" inspirieren und steht unter dem Motto "Die Schönheit aller Dinge, das Wunder des Daseins". Die Besucher des Laternenfestes von Yuyuan erwartet ein zauberhaftes Erlebnis mit Vorführungen, die die Gegend in ein mythisches Dschungelparadies mit flatternden Schmetterlingen, leuchtenden Blumen, üppigen Wäldern und sich windenden Schlangen verwandeln.Darüber hinaus werden historische Orte in Shanghai, darunter Nanxiang, Luodian in Baoshan, Fengjing in Jinshan und die Qingxi Old Street, ihre jeweils eigenen Interpretationen der Laternenkunst präsentieren. Die Darbietungen betören nicht nur die Sinne, sondern sind auch eine Hommage an die dauerhaften Volkstraditionen, die Chinas Kultur bereichern. Während des gesamten Frühlingsfestes werden über 200 Aufführungen, Ausstellungen und interaktive Erlebnisse präsentiert, die einen tiefen Einblick in die festliche und gemeinschaftliche Atmosphäre dieser Zeit des Jahres bieten.Die Stadt Shanghai lädt Besucher aus aller Welt herzlich ein, die kulturelle Pracht des Frühlingsfestes und die faszinierende Schönheit des Shanghaier Laternenfestes zu entdecken. Die Feierlichkeiten sind ein Beweis für das lebendige Erbe, das die UNESCO für künftige Generationen schützen und fördern will.