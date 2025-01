Europas größter Automobilkonzern kämpft mit schwächerer Nachfrage und befasst sich daher mit der Möglichkeit, Kapazitäten in europäischen Werken an chinesische Autobauer abzutreten. Jedoch ist auch der Verkauf einzelner Standorte an die Hersteller aus Fernost eine Option. Der Volkswagen-Konzern mit seinen verschiedenen Marken verzeichnete zuletzt schwierigere Geschäfte. Ein Grund dafür auch ist die starke Konkurrenz aus China, die vor allem bei Elektroautos die Führungsrolle einnimmt. In Anbetracht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...