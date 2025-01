Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS6036931029 Mink Therapeutics Inc. 27.01.2025 US6036932019 Mink Therapeutics Inc. 28.01.2025 Tausch 10:1CA52978C1023 Lexston Mining Corp. 27.01.2025 CA52978C2013 Lexston Mining Corp. 28.01.2025 Tausch 10:1