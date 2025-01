Krypto Wochenausblick: US-Leitzinsentscheidung und KI-Korrektur - darauf kommt es jetzt an

Die kommende Woche bringt für den Krypto-Markt erneut spannende Entwicklungen, die sowohl Chancen als auch Risiken für Anleger bergen könnten. Im Mittelpunkt stehen dabei die US-Leitzinsentscheidung der Federal Reserve am Mittwoch und die potenziellen Auswirkungen der neuen chinesischen Open-Source-KI DeepSeek-R1, die heute für massive Turbulenzen an den globalen Finanzmärkten sorgte.

US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch und BIP-Prognose am Donnerstag

Eine Woche nach dem Amtsantritt von Donald Trump als neuer Präsident der Vereinigten Staaten steht der Kryptomarkt erneut vor einer Woche voller spannender Entwicklungen. Anleger sollten besonders ein Auge auf die US-Leitzinsentscheidung werfen, die am Mittwoch im Rahmen des Januar-FOMC-Meetings der Federal Reserve unter Leitung von Jerome Powell stattfinden wird. Dort wird entschieden, ob die US-Zentralbank den Leitzins weiter senken wird oder nicht. Im vergangenen Jahr belasteten historisch hohe Leitzinsen die Märkte erheblich, während die jüngsten Zinssenkungen bereits zu einem deutlichen Aufschwung sowohl an den traditionellen Finanzmärkten als auch im Kryptobereich führten.

Jerome Powell hatte jedoch im letzten FOMC-Meeting angedeutet, dass die Inflation noch nicht ausreichend eingedämmt sei, was für eine weiterhin restriktive Geldpolitik im Jahr 2025 sprechen könnte. Donald Trump hat sich jedoch klar gegen diese Einschätzung positioniert und betont, dass seine neuen Gesetze zur Senkung der Energiepreise die Inflation ausreichend reduzieren würden, um den Leitzins weiter zu senken. Unter diesem politischen Druck bleibt abzuwarten, ob die Fed ihre Haltung ändert. Der Markt erwartet mit überwältigender Mehrheit, dass der Leitzins unverändert bei 425-450 Basispunkten bleibt, während nur 2,7 % der Anleger eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erwarten. Sollte eine solche Senkung also doch beschlossen werden, könnte das die Märkte erheblich positiv beeinflussen.

Am Donnerstag wird die Europäische Zentralbank zudem ebenfalls ihre nächste Leitzinsentscheidung bekannt geben, was ebenfalls einen leichten Einfluss auf die Märkte haben könnte. Zudem werden am selben Tag die vorläufigen BIP-Daten für das vierte Quartal 2024 in den USA veröffentlicht. Analysten rechnen mit einem Wachstum von 2,6 % gegenüber den 3,1 % des Vorquartals. Sollte das Wachstum höher ausfallen, könnte dies die Erwartungen an eine lockere Geldpolitik der Fed dämpfen, da eine starke Wirtschaft weniger Zinssenkungen erfordern würde. Für den Kryptomarkt sind diese makroökonomischen Entwicklungen ebenfalls von großer Bedeutung, da er sich häufig an den traditionellen Finanzmärkten orientiert.

Kryptomarkt muss sich von heutiger Korrektur erholen

Kurstechnisch wird es für den Kryptomarkt in der kommenden Woche von zentraler Bedeutung sein, sich von der jüngsten, starken Korrektur zu erholen. Innerhalb der letzten 24 Stunden ist die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen um über 6 % zurückgegangen, wobei Bitcoin erneut unter die Marke von 100.000 $ gefallen ist. Ethereum musste sogar einen Wertverlust von 7,5 % hinnehmen, während XRP und Solana jeweils um mehr als 10 % korrigierten. Die Rückschläge wurden hauptsächlich durch die Ankündigung der neuen Open-Source-KI DeepSeek-R1 aus China ausgelöst.

Die neue KI hat die bisherigen Standards, die durch US-Modelle wie GPT-4, Claude 3.5 und Gemini gesetzt wurden, weit übertroffen. Da der jüngste Hype um KI-Technologien maßgeblich für die Rallye bei führenden Tech-Aktien wie NVIDIA verantwortlich war, hat die Vorstellung dieser neuen, bahnbrechenden KI die Position von US-Technologieunternehmen infrage gestellt. Der zuvor stark aufgeblähte KI-Techsektor in den USA geriet daraufhin erheblich unter Druck, was zu massiven Kursverlusten bei führenden NASDAQ-Unternehmen führte.

In den kommenden Tagen wird sich zeigen, ob die Korrektur nur der Anfang einer umfassenderen Abwärtsbewegung ist, die eine Neubewertung der aktuell überhöhten Preise im US-Techsektor nach sich zieht. Sollte das der Fall sein, könnten auch weitere Verluste am Kryptomarkt folgen. Es ist jedoch auch möglich, dass sich die Begeisterung über die neue KI DeepSeek-R1 relativiert und die Märkte in den nächsten Tagen eine Erholung erleben.

Trotz der aktuellen Turbulenzen bieten sich am Kryptomarkt weiterhin spannende Investitionsmöglichkeiten. Ein Beispiel hierfür ist der neue Meme-Coin WEPE, in den Anleger in dieser Woche sogar noch im Presale investieren können.

