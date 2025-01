Ethereum Kurs: Preis bricht bis auf 3000 $ ein - und jetzt?

Ethereums Kurs ist in den letzten 24 Stunden deutlich gefallen und hat die psychologisch wichtige Marke von 3.000 $ erreicht. Doch wie geht es nun weiter? Analysten sehen im Cahrt gerade verschiedene entscheidende Kursmarken, die über den weiteren Verlauf von ETH bestimmen könnten.

ETH fiel heute um 7,5 % zurück

Der Krypto-Markt hat innerhalb der letzten 24 Stunden eine deutliche Korrektur erfahren, wobei die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen um über 6 % eingebrochen ist. Besonders betroffen war Bitcoin, das knapp 6 % verlor und unter die Marke von 100.000 $ fiel. Noch stärker traf es Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung, die innerhalb von 24 Stunden sogar um etwa 7,5 % an Wert einbüßte und aktuell nur noch bei 3.060 $ gehandelt wird.

Quelle: CoinMarketCap.com

Die Ursache für diesen starken Rückgang liegt vor allem in Entwicklungen an den traditionellen Finanzmärkten. Hier sorgte die Ankündigung einer neuen Open-Source-KI aus China namens DeepSeek-R1 für erhebliche Turbulenzen. Das neue Modell übertrifft Berichten zufolge bekannte KI-Systeme wie GPT-4, Claude 3.5 und Gemini bei weitem. Das stellte nicht nur die Techgiganten aus den USA, sondern auch den gesamten US-Techsektor infrage. Infolgedessen erlitten Aktien großer Unternehmen wie NVIDIA massive Kursverluste, was sich auch negativ auf den Kryptomarkt auswirkte.

Für Ethereum bedeutete diese Entwicklung einen Rückfall auf den wichtigen 3.000-$-Support. Noch vor wenigen Wochen hatte sich ETH mühsam von dieser Marke aufwärts in Richtung 4.000 $ bewegt, war jedoch innerhalb des letzten Monats stetig zurückgefallen. Mit der heutigen Korrektur steht Ethereum im Wochenvergleich nun sogar mit einem Minus von 10 % da, und die Marktkapitalisierung der Kryptowährung ist auf unter 370 Milliarden $ gefallen.

Rallye in Richtung 4000 $ oder weiterer Rückgang unter 3000 $?

Kurstechnisch wird es für ETH jetzt entscheidend sein, den wichtigen 3.000-$-Support zu halten. Sollte dieser nicht verteidigt werden können, könnte der Kurs rasch weiter in Richtung 2.750 $ oder sogar 2.500 $ fallen. Eine so starke Abwertung dürfte jedoch nur eintreten, wenn auch der restliche Krypto-Markt seine Korrektur weiter fortsetzt.

Auf der anderen Seite zeigt sich, dass das Interesse von Krypto-Walen an Ethereum in den letzten Wochen stark zugenommen hat, ebenso wie die Netzwerkaktivität. Laut dem Analysehaus Santiment haben Krypto-Wale innerhalb der letzten Wochen über 1 Milliarde $ in mehr als 300.000 Ethereum-Coins investiert. Gleichzeitig hat die Netzwerkaktivität von Ethereum massiv zugenommen. Das könnte ETH gut positionieren, um von einer möglichen Erholung des Krypto-Marktes stark zu profitieren.

Quelle: TradingView.com

Sollte eine Erholung eintreten, wäre es für Ethereum entscheidend, schnell wieder über den 3.200-$-Support zu steigen und die Verluste der letzten 24 Stunden mit einem erneuten Anstieg in die Konsolidierungszone zwischen 3.300 $ und 3.400 $ auszugleichen.

Langfristig sehen viele Analysten im Hinblick auf die kryptofreundliche Regierung unter Donald Trump erhebliches Wachstumspotenzial für Ethereum. Viele Experten erwarten, dass ETH bis zum Jahresende ein neues Allzeithoch von 5.000 $ erreichen könnte. Von einem solchen Wachstum des Krypto-Marktes könnten auch jüngere Kryptowährungen wie SOLX massiv profitieren.

Viele ETH-Investoren interessieren sich heute auch für SOLX

Hierbei handelt es sich um einen Coin, der sich noch ganz am Anfang seiner Entwicklung in der sogenannten Presale-Phase befindet. Das bedeutet, dass SOLX heute noch nicht am offenen Markt gehandelt werden kann, sondern ausschließlich über die offizielle Website und das dort befindliche Presale-Widget erhältlich ist. Anleger haben hier die Möglichkeit, SOLX zu einem rabattierten Festpreis von derzeit 0,001616 $ zu erwerben. Der Kauf ist dabei unkompliziert und kann entweder mit einer Bankkarte oder mit etablierten Kryptowährungen erfolgen.

Die im Presale erworbenen Coins haben sich innerhalb der vergangenen Wochen bereits auf eine investierte Gesamtsumme von über 15,3 Millionen $ kumuliert, was den SOLX-Presale zu einem sehr erfolgreichen macht. Besonders spannend ist zudem, dass die im Presale erworbenen Coins anschließend für eine jährliche Rendite von bis zu 257 % gestaket werden können.

Quelle: Solaxy.io

Das wohl interessanteste Merkmal ist jedoch das dahinter stehende neue Krypto-Projekt Solaxy. Hierbei handelt es sich um eine der ersten Layer-2-Lösungen für die Solana-Blockchain, die sich zum Ziel gesetzt hat, die größten Schwächen von Solana zu beheben. Die Solana-Blockchain hat bisher massiv unter Netzwerküberlastungen, fehlgeschlagenen Transaktionen und sogar Netzwerkausfällen zu leiden, wenn die Auslastung zu hoch ist. Eine Layer-2-Lösung wie Solaxy könnte hier Abhilfe schaffen, indem Transaktionen einfach auf die neue Lösung ausgelagert werden.

Dies würde Solaxy eine erhebliche Utility verleihen und das Projekt besonders für neue Meme-Coin-Projekte interessant machen, die auf der Solana-Blockchain launchen wollen. Es bleibt abzuwarten, ob sich Solaxy in den kommenden Monaten als eine der wichtigsten neuen Layer-2-Lösungen für Solana etablieren kann.

