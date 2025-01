Krypto News: Darum sind viele BTC-Anleger jetzt sauer auf Ripple und XRP

Ripple und XRP stehen aktuell im Zentrum heftiger Kritik aus der Bitcoin-Community. Das Unternehmen steht erfährt für seine Vorschläge zu einer diversifizierten Krypto-Reserve der US-Regierung scharfen Gegenwind und Kritiker werfen dem Unternehmen vor, eigene Interessen über die ursprünglichen Prinzipien der Dezentralisierung und Transparenz zu stellen. Welche Auswirkungen könnte das auf den Kurs von XRP haben?

Während der Kryptomarkt heute eine größere Korrektur erfährt und der Ripple-Coin XRP um über 10 % im Wert eingebrochen ist, sieht sich Ripple und das dahinterstehende Netzwerk mit scharfer Kritik von Bitcoin-Investoren und Marktanalysten konfrontiert. Offenbar hat Ripple der US-Regierung vorgeschlagen, eine diversifizierte Krypto-Reserve zu schaffen, anstatt sich ausschließlich auf eine nationale Bitcoin-Reserve zu konzentrieren. Das steht im Gegensatz zur ursprünglichen Idee, die allein Bitcoin, das ja als digitales Gold gilt, in den Mittelpunkt stellen sollte. Ripple strebt stattdessen an, auch Token wie XRP, USDC und Solana in eine solche Reserve aufzunehmen.

Der Vorschlag sorgt vor allem bei Bitcoin-Maximalisten für Unmut. Sie werfen Ripple vor, die eigenen Interessen in den Vordergrund zu stellen und aktiv gegen die Idee einer reinen Bitcoin-Reserve zu arbeiten. Kritiker argumentieren zudem, dass die Umsetzung einer diversifizierten Krypto-Reserve deutlich komplexer sein könnte als die einer reinen Bitcoin-Reserve, was das gesamte Vorhaben gefährden könnte.

JACK MALLERS: "Ripple is undermining American prosperity and freedom. I can confirm that they are actively spending millions of dollars trying to undermine a strategic Bitcoin reserve in America.?This is corporate lobbying disguised as tech growth. We must FIGHT BACK." pic.twitter.com/us0w8PctI1 - Swan (@Swan) January 24, 2025

Viele Marktteilnehmer kritisieren weiterhin die zentrale Natur von XRP. Sie bemängeln, dass Ripple Labs immer wieder Milliarden von XRP-Token quasi aus dem Nichts erschafft, was im starken Gegensatz zu Bitcoin steht, dessen begrenzter Supply und dezentrale Struktur es zur idealen Alternative zu Gold macht. Analysten wie Jack Miller behaupten, dass Ripple Millionen von Dollar in Lobbyarbeit investiert, um eine strategische Bitcoin-Reserve zu verhindern und stattdessen die Position von XRP zu stärken. Die Vorwürfe schaden dem Ansehen von Ripple Labs und setzen XRP weiter unter Druck.

Zusätzlich hat sich die Situation für XRP durch eine neue Exekutivanordnung von Präsident Donald Trump verschärft. Die kürzlich erlassene Order verbietet die Entwicklung, Einführung und Förderung von CBDCs in den USA vollständig. Diese Entscheidung steht im Widerspruch zur bisherigen Haltung von Ripple Labs, das sich aktiv an der Entwicklung und Unterstützung von CBDCs beteiligt hat. Die frühere Pro-CBDC-Position von Ripple widerspricht also der politischen Ausrichtung der neuen US-Regierung, was die Zusammenarbeit zwischen Ripple Labs und der Regierung erschweren könnte.

So könnte es nun für den Kurs von XRP weitergehen

Aktuell wird XRP nach der starken Korrektur der letzten 24 Stunden bei circa 2,8 $ gehandelt. Noch gestern notierte der Coin bei über 3,1 $, bevor er über Nacht einen negativen Retest erlebte und unter die wichtige 3-Dollar-Unterstützung fiel. Die Marke hatte XRP erst vor weniger als zwei Wochen zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder überschreiten können. Der Rücksetzer wird von vielen als negatives Vorzeichen gewertet.

Analysten zufolge könnte XRP nun schnell weiter in Richtung seiner letzten Höchststände um 2,6 $ aus dem Dezember 2024 abrutschen, falls es nicht gelingt, die Marke von 3 $ zügig zurückzuerobern. Gelingt es den Bullen jedoch, XRP erneut über die 3-Dollar-Marke zu heben, könnte der Coin in den kommenden Monaten gute Chancen haben, erstmals seit 2018 wieder ein neues Allzeithoch in Richtung von 4 $ zu erreichen.

Dennoch scheint das Aufwärtspotenzial von XRP aufgrund der bereits massiven Marktkapitalisierung von über 150 Milliarden $ begrenzt zu sein. Im Vergleich zu neueren und kleineren Kryptowährungen ist das Wachstumspotenzial hier weniger groß. Daher richten viele Anleger ihr Interesse nun verstärkt auf Coins, die noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen, wie zum Beispiel WEPE.

WEPE als Investitionsalternative zu XRP?

Hierbei handelt es sich um einen brandneuen Meme-Coin, der sich noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet. WEPE ist so neu, dass er aktuell noch vor seinem ersten offiziellen Börsenlisting steht und somit noch nicht am offenen Markt gehandelt werden kann. Stattdessen ist der Coin ausschließlich über die offizielle Website und das dort verfügbare Presale-Widget erhältlich. Dort kann WEPE derzeit zu einem rabattierten Festpreis von 0,0003665 $ erworben werden.

Quelle: Wallstreetpepe.com

Innerhalb der letzten Wochen und Monate konnten so bereits über 61,5 Millionen $ an initialem Funding gesammelt werden. Das ist eine beeindruckende Summe für einen Presale-Meme-Coin und macht WEPE bereits in dieser frühen Entwicklungsphase zu einem der erfolgreichsten Presale-Meme-Coins der jüngsten Zeit. Der Kauf ist dabei ganz unkompliziert: Anleger können entweder etablierte Kryptowährungen oder eine Bankkarte verwenden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die im Presale erworbenen Coins im Anschluss zu staken und eine jährliche Rendite von 20 % zu erzielen. Der Presale läuft nur noch etwa 20 Tage, sodass Anleger, die von den Presale-Konditionen profitieren möchten, sich bald entscheiden müssen.

Das Maskottchen von WEPE ist ein finanzorientierter Frosch, der eine Fusion aus dem beliebten PEPE-Franchise und dem Kultcharakter des Wolf of Wall Street darstellt. Mit diesem Konzept haben die Entwickler offenbar einen Nerv getroffen, denn der Hype um WEPE ist derzeit wortwörtlich "real". Erst kürzlich konnte die Community auf der Plattform X die Marke von 40.000 Mitgliedern überschreiten. Viele Investoren und Community-Mitglieder sind nun gespannt auf das in weniger als drei Wochen bevorstehende erste Börsenlisting von WEPE.

