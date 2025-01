DJ PTA-Adhoc: FORIS AG: FORIS AG verzeichnet hervorragendes Geschäftsjahr 2024 - neues Aktienrückkaufprogramm geplant - Jahres-EBIT leicht über 3 Mio. EUR erwartet, Umsatz bei ca. 29,7 Mio. EUR

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Bonn (pta/27.01.2025/17:20) - Bonn, den 27.01.2025. Der Prozessfinanzierer FORIS AG verzeichnet ein hervorragendes Geschäftsjahr 2024 und setzt damit den positiven Entwicklungstrend der beiden vorangegangenen Jahre fort. Nach den vorläufigen, dem Vorstand nun vorliegenden Zahlen erwartet das Unternehmen bei einem Umsatz in Höhe von ca. 29,7 Mio. EUR ein Jahresergebnis mit einem EBIT von leicht über 3 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies eine Umsatzsteigerung um fast 30% und eine Verdopplung des EBITs dar. Nach Steuern wird ein Unternehmensergebnis in Höhe von ca. 2,9 Mio. EUR erwartet, was nahezu einer Verdreifachung des Vorjahreswerts entspricht. Basis für diese gute Entwicklung sind eine Reihe erfolgreicher Verfahrensbeendigungen im Bereich Prozessfinanzierung sowie ein ebenfalls hervorragend gelaufenes Geschäft mit dem Verkauf von Vorratsgesellschaften und zugehörigen Corporate Services.

Die Erfolge insbesondere in der Prozessfinanzierung spiegeln sich auch in starken Mittelrückflüssen wider. Diese beliefen sich auf mehr als 10 Mio. EUR, die für eine Rückzahlung des überwiegenden Teils aller Bankdarlehen genutzt wurden und im Übrigen für die Finanzierung neuer, großvolumiger Verfahren zur Verfügung stehen.

Bislang handelt es sich noch um vorläufige, ungeprüfte Zahlen. Der Jahresabschluss wird in den nächsten Wochen finalisiert und geprüft werden. Die Veröffentlichung ist für den 28. März 2025 vorgesehen. FORIS weist ausdrücklich darauf hin, dass sich bis zur Feststellung des Jahresabschlusses etwaige negative Entwicklungen in aktuell in Finanzierung befindlichen Fällen noch auf das Jahresergebnis 2024 auswirken können.

Wiederaufnahme des Aktienrückkaufs

In Anbetracht des erwarteten, ausgezeichneten Ergebnisses, der guten Liquiditätslage sowie der aktuellen Bewertung der FORIS-Aktie hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats zudem heute die Umsetzung eines neuen Aktienrückkaufprogramms beschlossen. Das vorherige Rückkaufprogramm war am 15. Dezember 2024 ausgelaufen. Voraussichtlich ab 03. Februar 2025 und bis zum 30. Juni 2025 sollen FORIS-Aktien in einem Gesamtwert von bis zu 800.000,00 EUR (ohne Erwerbsnebenkosten) von einem beauftragten Kreditinstitut für die FORIS AG über die Börse erworben und anschließend von der Gesellschaft im Wege einer Kapitalherabsetzung eingezogen werden. Das Aktienrückkaufprogramm basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung der FORIS AG vom 1. Juni 2022, wonach der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31. Mai 2027 eigene Aktien in einem Umfang von bis zu 10% des Grundkapitals erwerben darf. Aus dieser Ermächtigung hat die Gesellschaft bislang 34.427 Aktien erworben. Basierend auf dem aktuellen Kursniveau (2,64 EUR) würde sich das kumulierte Volumen des Rückkaufs damit auf ca. 7,3% des Grundkapitals belaufen. Die Gesellschaft behält sich die Möglichkeit vor, das Rückkaufprogramm jederzeit vorher einzustellen. Der Aktienrückkauf erfolgt unter Berücksichtigung der Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 596/ 2014) in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung der EU-Kommission (Verordnung (EU) Nr. 2016/1052). Weitere Details werden von der FORIS AG vor und während des Programms bekannt gegeben. Insbesondere wird die Gesellschaft regelmäßig über den Verlauf des Aktienrückkaufprogramms auf ihrer Internetseite https://www.foris.com/ aktionaere-investoren/ informieren.

Aussender: FORIS AG

ISIN(s): DE0005775803 (Aktie)

