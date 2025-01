© Foto: Michael Hanschke - dpa

Die DAX-Rallye gönnt sich eine Verschnaufpause und verliert mehr als 200 Punkte. Eine kalte Dusche, die für Anleger gesund sein könnte. Ein Blick auf die Werte, die am Montag dem Trend trotzen und zulegen.Die Kursrallye, die den deutschen Leitindex seit Anfang des Jahres um gut 1500 Punkte auf zeitweise 21.512 Zähler katapultiert hat, geht zum Wochenstart die Luft aus. Am Wochenende hatte die chinesische KI-Anwendung DeepSeek für Aufregung gesorgt und für manche Marktteilnehmer offenbar die hohen Bewertungen vieler KI-Profiteure in Frage gestellt. Die Downloads in Apples App-Store katapultierten DeepSeek binnen Tagen auf Platz eins, doch Experten relativieren den Hype. Bahnbrechend sei die …