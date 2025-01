Intershop Holding AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

Intershop Holding AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von CHF 100 Mio.



27.01.2025 / 18:00 CET/CEST





Die Intershop Holding AG hat heute erfolgreich eine festverzinsliche Anleihe von CHF 100 Mio. mit einem Coupon von 1.21 % und einer Laufzeit von drei Jahren platziert. Das zugeflossene Kapital dient allgemeinen Unternehmenszwecken und der Refinanzierung von Hypothekendarlehen. UBS AG und Zürcher Kantonalbank als Joint-Lead Managers sowie Raiffeisen Schweiz Genossenschaft als Co-Manager koordinierten die Platzierung. Die Zulassung zur Kotierung an der SIX Swiss Exchange wird beantragt. Kontakt Simon Haus, CEO Florian Balschun, CFO Unternehmensporträt Intershop ist das älteste an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobilienunternehmen und investiert in der Schweiz vorwiegend in kommerzielle Liegenschaften. Das Portfolio am 30.06.2024 umfasste 44 Liegenschaften mit einer vermietbaren Fläche von rund 524'000 m² und einem Marktwert von rund 1.4 Milliarden Schweizerfranken. Intershop investiert vornehmlich im Wirtschaftsraum Zürich, im Genferseegebiet und entlang der Hauptverkehrsachsen. Das Portfolio kombiniert hohe Ertragskraft und Sicherheit dank nutzungsgemässer und geografischer Diversifikation mit einem beachtlichen Mehrwertpotenzial in den entwicklungsfähigen Liegenschaften. Agenda 27.02.2025 Publikation Geschäftsbericht 2024 mit Medien- und Finanzanalystenkonferenz 01.04.2025 62. ordentliche Generalversammlung 26.08.2025 Publikation Halbjahresbericht 2025 mit Online-Präsentation für Medienvertreter und Finanzanalysten

Download Medienmitteilung (PDF) Press release, English version (PDF)



