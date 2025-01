Die Deutsche Telekom setzt auf Kontinuität an der Spitze: Tim Höttges bleibt bis Ende 2028 Vorstandsvorsitzender, nachdem sein Vertrag vom Bonner Unternehmen vorzeitig verlängert wurde. Gleichzeitig stehen Veränderungen in der Führungsriege an. Srini Gopalan übernimmt als neuer Chief Operating Officer der T-Mobile US, ...

