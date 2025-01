Omantel, der führende Telekommunikationsdienstleister im Sultanat Oman, ist eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit Airgain Inc. (NASDAQ: AIRG), einem globalen Spitzenreiter bei drahtlosen Konnektivitätslösungen, eingegangen, um die 5G-Konnektivität in der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) neu zu definieren.

Der rasante Ausbau von 5G hat Telekommunikationsbetreiber vor neue Herausforderungen gestellt, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Kosteneffizienz und Netzwerkleistung. Herkömmliche Infrastrukturlösungen reichen oft nicht aus, wenn es darum geht, die Abdeckung auf schwer erreichbare Gebiete wie abgelegene Orte, große Innenräume und städtische Gebiete mit Signalüberlastung auszudehnen. Dies betrifft sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen, da Konnektivität heute ein wesentlicher Faktor für das tägliche Leben und den Geschäftsbetrieb ist.

Omantels Partnerschaft mit Airgain geht diese Herausforderungen mit Airgains Lighthouse an, einem bahnbrechenden intelligenten Netzwerk-Repeater. Diese fortschrittliche Lösung verstärkt und erweitert 5G-Signale und sorgt so für eine konstante Hochgeschwindigkeitsverbindung in Gebieten, in denen die Abdeckung traditionell schwach oder nicht verfügbar ist. So können beispielsweise Hausbesitzer ununterbrochenes Streaming in jeder Ecke ihres Zuhauses genießen, während Unternehmen in weitläufigen Bürokomplexen oder abgelegenen Industriegebieten zuverlässige Verbindungen für den Betrieb und die Anwendungen aufrechterhalten können.

Das Besondere an dieser Partnerschaft ist, dass sie über die traditionelle Beziehung zwischen Anbieter und Betreiber hinausgeht. Omantel und Airgain arbeiten in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation zusammen, um Lösungen zu schaffen, die speziell auf den Bedarf der MENA-Region zugeschnitten sind. Diese strategische Ausrichtung stellt sicher, dass die Partnerschaft sowohl unmittelbare als auch langfristige Vorteile mit skalierbaren und energieeffizienten Lösungen bietet, die den lokalen Anforderungen an Konnektivität gerecht werden.

"Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit mit Airgain im Rahmen unseres Engagements zur Förderung von Innovationen in den Bereichen Telekommunikation und Technologie", sagte Talal Al Mamari, CEO von Omantel. "Die Lösungen von Airgain werden die 5G-Leistung in verschiedenen Umgebungen mit skalierbarer, energieeffizienter Konnektivität und unübertroffenen Geschwindigkeiten verbessern. Durch die Ergänzung unserer bestehenden Infrastruktur wird die Lighthouse-Lösung eine umfassende Abdeckung im Innen- und Außenbereich gewährleisten, den 5G-Einsatz beschleunigen und Omantels Position als vertrauenswürdiger Anbieter transformativer Kommunikationslösungen stärken."

"Wir fühlen uns geehrt, unsere strategische Allianz mit Omantel zu stärken, während wir diesen ehrgeizigen 5G-Ausbau vorantreiben", bemerkte Jacob Suen, Präsident und CEO von Airgain. "Gemeinsam streben wir danach, die Netzwerkleistung mit hoch skalierbaren und energieeffizienten Lösungen zu revolutionieren, beispiellose 5G-Umsatzmöglichkeiten zu nutzen und den Grundstein für zukünftige technologische Fortschritte zu legen, die die Konnektivität in der gesamten Region neu definieren werden."

Durch den Einsatz modernster Technologien und die konsequente Fokussierung auf die Kundenzufriedenheit ist diese strategische Partnerschaft in der Lage, erstklassige 5G-Netzwerklösungen zu liefern, die den aktuellen Anforderungen entsprechen und gleichzeitig eine nachhaltige Grundlage für die Zukunft schaffen.

Über Omantel:

Omantel ist es durch die Integration seiner Betriebsabläufe, Prozesse und umfassenden Expertise im Bereich Kommunikation und Digitaltechnologie gelungen, seine Position als führendes Telekommunikationsunternehmen im Sultanat Oman und darüber hinaus zu etablieren. Die innovativen Ansätze des Unternehmens haben dazu beigetragen, modernste Lösungen für verschiedene Verbraucher- und Geschäftssektoren bereitzustellen. Das Unternehmen möchte seinen Kunden ein beispielloses, außergewöhnliches Erlebnis bieten und ist bestrebt, ihre Erwartungen stets zu übertreffen. Um die Ziele der Oman Vision 2040 zu erreichen, investiert Omantel in neue Technologien und bietet hochmoderne IKT-Lösungen wie Cloud-Lösungen, KI, intelligente Lösungen, Cybersicherheit und vieles mehr. Darüber hinaus nutzt es seine technologischen Möglichkeiten zur Verbesserung von Innovation und Führung in neuen und fortschrittlichen Technologien.

Über Airgain:

Airgain ist ein führender Anbieter von drahtlosen Konnektivitätslösungen und bietet weltweit eine Reihe eingebetteter Komponenten, externer Antennen und integrierter Systeme an. Wir optimieren die drahtlose Konnektivität über Geräte und Märkte hinweg und konzentrieren uns dabei auf die Lösung komplexer Konnektivitätsprobleme, die Beschleunigung der Markteinführungszeit und die Optimierung drahtloser Signale. Unsere Vision besteht darin, die ganze Welt durch optimierte, integrierte drahtlose Lösungen zu verbinden. Unser Produktportfolio konzentriert sich auf drei Schlüsselmärkte: Unternehmen, Verbraucher und Automobil. Der Hauptsitz von Airgain befindet sich in San Diego, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter airgain.com oder folgen Sie Airgain auf LinkedIn und X.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

