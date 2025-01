DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Belgiens Geschäftsklima im Januar leicht gestiegen

Das belgische Geschäftsklima hat sich im Januar leicht aufgehellt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index um 0,2 Punkte auf minus 13,6 Zähler. Das Geschäftsklima hat sich im verarbeitenden Gewerbe und bei den unternehmensbezogenen Dienstleistungen leicht verbessert. Dagegen schwächte sich das Vertrauen im Baugewerbe ab und fiel im Handel den dritten Monat in Folge.

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed steigt im Dezember

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Dezember verstärkt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) stieg auf einen Stand von plus 0,15, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den November wurde der Indexstand auf minus 0,01 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von minus 0,12 genannt worden war.

EZB: Unternehmenskredite billiger, aber etwas schwerer verfügbar

Die Unternehmen des Euroraums haben im vierten Quartal 2024 etwas niedrigere Zinsen für Kredite zahlen müssen. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) im Ergebnis ihrer Umfrage über den Zugang von Unternehmen zu Finanzierung (Survey on the Access to Finance of Enterprises - Safe) schreibt, verschlechterte sich die Kreditverfügbarkeit jedoch leicht.

