The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.01.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.01.2025ISIN NameCA09789B1031 BOND RESOURCES INC.CA52978C1023 LEXSTON MINING CORP. O.N.CA57457A1057 MAS GOLD CORP.USP1507SAH06 BCO SANT.MEX 20/25 REGSUS6036931029 MINK THERAP.INC.DL-,00001