DJ PTA-Adhoc: Siemens Energy AG: Siemens Energy AG gibt vorläufige Ergebnisse für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2025 bekannt - Starker Start in das GJ 2025, insbesondere der Free Cashflow vor Steuern liegt über den Erwartungen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/27.01.2025/19:40) - Siemens Energy ist stark in das Geschäftsjahr 2025 gestartet und hat einen höher als erwarteten Free Cashflow vor Steuern generiert. Infolgedessen geht Siemens Energy nun davon aus, die bisherige Prognose für den Free Cashflow vor Steuern von bis zu 1 Mrd. EUR für das laufende Geschäftsjahr zu übertreffen, und beabsichtigt die Aktualisierung der Prognose für den Free Cashflow vor Steuern mit den Ergebnissen für das 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2025.

Die Siemens Energy AG wird ihre vollständige Ergebnismitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 am 12. Februar 2025 veröffentlichen.

___________________________________

Vorläufige Ergebnisse des 1. Quartals des Geschäftsjahres 2025:*

Siemens Energy

Auftragseingang: 13.668 Mio. EUR (Q1 GJ 2024: 15.381 Mio. EUR; Consensus: 12.756 Mio. EUR), minus 10,2% auf vergleichbarer Basis

Umsatz: 8.942 Mio. EUR (Q1 GJ 2024: 7.649 Mio. EUR; Consensus: 8.492 Mio. EUR), plus 18,4% auf vergleichbarer Basis

Ergebnis: 463 Mio. EUR (Q1 GJ 2024 (inklusive Veräußerungsgewinne): 1.878 Mio. EUR; Consensus: 373 Mio. EUR)

Ergebnis vor Sondereffekten: 481 Mio. EUR (Q1 GJ 2024: 208 Mio. EUR; Consensus: 407 Mio. EUR), was einer Marge von 5,4% entspricht (Q1 GJ 2024: 2,7%; Consensus: 4,8%)

Free Cashflow vor Steuern: 1.528 Mio. EUR (Q1 GJ 2024: minus 283 Mio. EUR)

Gas Services

Auftragseingang: 5.009 Mio. EUR (Q1 GJ 2024: 4.096 Mio. EUR; Consensus: 4.160 Mio. EUR), plus 24,6% auf vergleichbarer Basis

Umsatz: 2.823 Mio. EUR (Q1 GJ 2024: 2.670 Mio. EUR; Consensus: 2.811 Mio. EUR), plus 5,9% auf vergleichbarer Basis

Ergebnis vor Sondereffekten: 412 Mio. EUR (Q1 GJ 2024: 313 Mio. EUR; Consensus: 370 Mio. EUR), was einer Marge von 14,6% entspricht (Q1 GJ 2024: 11,7%; Consensus: 13,2%)

Free Cashflow vor Steuern: 809 Mio. EUR (Q1 GJ 2024: 236 Mio. EUR)

Grid Technologies

Auftragseingang: 5.117 Mio. EUR (Q1 GJ 2024: 8.236 Mio. EUR; Consensus: 5.152 Mio. EUR), minus 36,5% auf vergleichbarer Basis

Umsatz: 2.480 Mio. EUR (Q1 GJ 2024: 2.082 Mio. EUR; Consensus: 2.545 Mio. EUR), plus 24,0% auf vergleichbarer Basis

Ergebnis vor Sondereffekten: 309 Mio. EUR (Q1 GJ 2024: 213 Mio. EUR; Consensus: 282 Mio. EUR), was einer Marge von 12,5% entspricht (Q1 GJ 2024: 10,2%; Consensus: 11,1%)

Free Cashflow vor Steuern: 1.253 Mio. EUR (Q1 GJ 2024: 767 Mio. EUR)

Transformation of Industry

Auftragseingang: 1.453 Mio. EUR (Q1 GJ 2024: 1.638 Mio. EUR; Consensus: 1.531 Mio. EUR), minus 11,3% auf vergleichbarer Basis

Umsatz: 1.337 Mio. EUR (Q1 GJ 2024: 1.140 Mio. EUR; Consensus: 1.293 Mio. EUR), plus 17,9% auf vergleichbarer Basis

Ergebnis vor Sondereffekten: 157 Mio. EUR (Q1 GJ 2024: 105 Mio. EUR; Consensus: 132 Mio. EUR), was einer Marge von 11,8% entspricht (Q1 GJ 2024: 9,2%; Consensus: 10,2%)

Free Cashflow vor Steuern: 313 Mio. EUR (Q1 GJ 2024: 95 Mio. EUR)

Siemens Gamesa:

Auftragseingang: 2.435 Mio. EUR (Q1 GJ 2024: 1.565 Mio. EUR; Consensus: 2.065 Mio. EUR), plus 51,9% auf vergleichbarer Basis

Umsatz: 2.418 Mio. EUR (Q1 GJ 2024: 2.043 Mio. EUR; Consensus: 2.039 Mio. EUR), plus 18,4% auf vergleichbarer Basis

Ergebnis vor Sondereffekten: minus 374 Mio. EUR (Q1 GJ 2024: minus 424 Mio. EUR; Consensus: minus 361 Mio. EUR), was einer Marge von minus 15,5% entspricht (Q1 GJ 2024: minus 20,8%; Consensus: minus 17,7%)

Free Cashflow vor Steuern: minus 568 Mio. EUR (Q1 GJ 2024: minus 1.150 Mio. EUR)

* Vorjahreszahlen sind auf vergleichbarer Basis dargestellt.

Erläuterungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht 2024 der Siemens Energy AG (abrufbar unter www.siemens-energy.com/geschaeftsbericht-2024 ( https://p3.aprimocdn.net/siemensenergy/ 54e892d6-9172-448a-85f2-b2430115ada4/A-Siemens-Energy-Gesch%c3%a4ftsbericht-2024-pdf_Original%20file.pdf )), insbesondere in Abschnitt 2.2.

Siemens Energy AG ist auch Garantiegeber der Pflichtwandelschuldverschreibungen mit der ISIN DE000A3K81W7 und der Anleihen mit den ISIN XS2601458602 und XS2601459162.

(Ende)

Aussender: Siemens Energy AG Adresse: Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com

ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2025 13:40 ET (18:40 GMT)