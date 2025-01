© Foto: David Vives - unsplash

Am Montag mussten besonders die Chip-Aktien Federn lassen. Aber kein Grund den Kopf in den Sand zu stecken! Hier die Top Picks der Bank of America.Bank of America hat für 2025 Aktien identifiziert, die das Potenzial haben, den Markt zu übertreffen - darunter der KI-Vorreiter Nvidia und der Discount-Einzelhändler Ross Stores. Obwohl am Montag die Chip-Riesen aufgrund der chinesischen KI-Plattform DeepSeek, die neu gelauncht wurde, ordentlich durchgeschüttelt wurden. Laut Savita Subramanian, Analystin bei Bank of America, hat die Rallye am Aktienmarkt noch weiteres Wachstumspotenzial. Ihr Ziel für den S&P 500 liegt bei 6.666 Punkten bis Jahresende, was einem Anstieg von 9 Prozent gegenüber …