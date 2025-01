Ist Solaxy das DeepSeek der Kryptowährungen nach 15,4 Mio. $ im ICO?

Der Vorverkauf von Solaxy hat mittlerweile mehr als 15,4 Mio. USD eingeworben, um damit die Solana-Blockchain zu beschleunigen. Zudem soll somit die erste Layer-2 bereitgestellt werden, welche die Skalierungsprobleme wie Transaktionsabbrüche und Netzwerkausfälle eliminiert, die Solana insbesondere während Zeiten höherer Belastung betroffen haben.

Einige vergleichen Solaxy bereits mit dem chinesischen KI-Unternehmen DeepSeek, welches mit seinen fortschrittlichen KI-Modellen für eine deutlich geringeren Preis Schlagzeilen geschrieben hat, da dieses mit Branchenriesen wie OpenAI konkurriert.

Obwohl der Kryptomarkt eine Korrektur durch die neue KI erlebt hat, blieb das Interesse an Solaxy ungebrochen. Dies deutet auf eine vielversprechende Entwicklung des Coins nach der ersten Einführung an den Börsen hin.

Zum jetzigen Zeitpunkt werden die $SOLX-Coins noch für einen Preis in Höhe von 0,001616 USD angeboten. In weniger als 14 Stunden wird die aktuelle Vorverkaufsrunde allerdings abgeschlossen und eine weitere Erhöhung erfolgen.

Solaxy positioniert sich als DeepSeek der Kryptowährungen

Die Marktkapitalisierung der Kryptoindustrie ist heute durch DeepSeek um 5,6 % auf 3,4 Bil. USD gefallen. Bitcoin wurde dadurch ebenfalls wieder unter die wichtige Marke von 100.000 USD getrieben, wobei er aktuell bei 99.680 USD notiert. Viele führende Kryptowährungen haben hohe Verluste erlitten wie Solana mit einem Minus von 10,65 %, Ethereum mit 7,26 % und Chainlink mit 9,61 %.

Der Grund dafür sind die Panikverkäufe bei den Technologieaktien, welche auch auf den Kryptomarkt übergegangen sind. Denn angesichts des geringen Startkapitals und der schlechteren Technologie, welche für die ebenbürtigen neue Version DeepSeek-R1 verwendet wurde, haben manche Anleger und Analysten die Bewertungen von KI-Aktien hinterfragt. Vorgestellt wurde DeepSeek erstmalig am 20. Januar.

https://twitter.com/CodeByPoonam/status/1883175938613207134

Laut Berichten soll die neue Version annähernd mit ChatGPT mithalten, obwohl die Entwicklung lediglich 6 Mio. USD benötigt hat. Dies steht im starken Kontrast zu den bisher dafür verwendeten 100 Mio. USD bis 1 Mrd. USD. Deshalb kam es zu einer Korrektur der Bewertungen, wobei der Nasdaq 100 heute 732,93 Punkte und 3,36 % seines Wertes verlor. Schließlich war die KI-Euphorie einer der Hauptfaktoren, welcher die Aktienmärkte angetrieben hat.

https://twitter.com/Credzilla/status/1883828328538460459

Ebenso wird auf dem Kryptomarkt Solana seit einiger Zeit als Ethereum-Killer bezeichnet. Denn die Blockchain ist aufgrund ihres höheren Datendurchsatzes besonders effizient und günstig. Allerdings verzeichnet die Chain dennoch beizeiten einer hohen Nachfrage Probleme, was einige die Skalierbarkeit von Solana hinterfragen lässt. Deshalb wurde die Layer-2 Solaxy entwickelt, welche die Leistung der Layer-1 zusätzlich verbessern und die Skalierungsprobleme lösen soll.

Solaxy macht Solana noch mehr zum Ethereum-Killer

Wieder einmal in den Vordergrund sind die Belastungsprobleme von Solana durch die hohe Nachfrage nach den beiden Memecoins $TRUMP und $MELANIA getreten. Dabei ist deren Marktkapitalisierung innerhalb von nur zwei Tagen auf über 10 Mrd. USD gestiegen, wobei sie vollständig verwässert sogar Dogecoin übertroffen hat.

Aufgrund der Korrelation zwischen Layer-1s und ihren Memecoins kam es zu einem lang ersehnten Anstieg bei dem SOL-Coin, der schon länger trotz des prosperierenden Ökosystems in letzter Zeit etwas geschwächelt hatte. Somit konnte auch Solana ein neues Allzeithoch ausbilden. Dennoch wurde auch die Schwachstelle der Skalierungsprobleme bewusst.

Durch den Anstieg der Netzwerkaktivität kam es zu einer Steigerung der Transaktionsabbrüche, was die Herausforderungen der Blockchain im Wettbewerb mit ihren Konkurrenten wie ETH verdeutlicht. Somit wird wiederum das Vorhaben, Ethereum zu überholen, durch diese Probleme gefährdet. Denn insbesondere im Bereich der Dezentralen Finanzen sind Effizienz, Sicherheit, Verlässlichkeit und Kosten von Relevanz.

Genau diese Punkte adressiert die Solana-Layer-2 Solaxy, um somit auch leichter institutionelle Kunden zu gewinnen und von dem Erfolg von SOL zu profitieren. Dabei sollen die fehlgeschlagenen Transaktionen verringert und ein zuverlässigeres Ökosystem für dezentrale Anwendungen geboten werden.

So wie auch DeepSeek im KI-Sektor eine preiswertere Lösung als OpenAI bereitstellt, könnte Solaxy für Solana eine disruptive Kraft freisetzen und somit eine noch größere Bedrohung für Ethereum darstellen.

Solaxy hat Screening von schnell wachsenden Best Wallet bestanden

Bisher hat es nur eine kleine Auswahl von Kryptowährungen unter die Rubrik "Upcoming Tokens" der Best Wallet geschafft. Denn das Team führt zuvor ein Audit durch, um die vielversprechendsten neuen Coins aus den Zehntausenden von täglichen Launches zur Verfügung zu stellen.

Dafür haben einige dieser Token umso höhere Kursgewinne verzeichnet. Dadurch ist wiederum eine Art selbsterfüllende Prophezeiung entstanden, welchen dieses Phänomen sogar noch einmal verstärkt hat. Einige der erfolgreichsten Beispiele der Best-Wallet-Coins waren Pepe Unchained und Catslap, welche frühen Investoren eine Vervielfachung ihres Einsatzes ermöglichten.

Somit handelt es sich um ein besonders positives Omen für Solaxy, was sich ebenso an den hohen Verkaufszahlen erkennen lässt. Auch viele Krypto-Medien und -Influencer verweisen auf das Potenzial von Solaxy. So gehen die Analysten von CrypoNews von einer Chance von 10x aus. Noch optimistischer ist das Magazin Analytics Insights gestimmt, welches eine Prognose von 100x in Aussicht gestellt hat.

https://twitter.com/BestWalletHQ/status/1869036158208147515

Derzeit können Interessierte die $SOLX-Coins im Vorverkauf mit einem Rabatt kaufen. Erhältlich sind sie über die offizielle Website und die Best Wallet, welche Sie im Google Play Store und Apple App Store finden. Mit dieser können Sie außerdem durch Swaps und Käufe mit jeder Kryptowährung am Presale teilnehmen und Ihre Coins schneller im Portfolio sehen.

Der Gemeinschaft von Solaxy können Sie sich über X und Telegram anschließen, wo sie auch schnell von den neuesten Nachrichten erfahren.

Jetzt Solaxy entdecken!

