Der US-Finanzdienstleister SoFi Technolgies hat Anleger trotz guter Zahlen nicht überzeugen können. Die Aktie handelt am Montag mit empfindlichen Verlusten.Die Aktie des innovativen US-Finanzdienstleisters SoFi Technologies blickt auf ein sehr erfolgreiches Börsenjahr 2024 zurück. Gegenüber dem Stand vor 12 Monaten steht ein Plus von 111,5 Prozent zu Buche. Damit hat sich die Geduld vieler Anlegerinnen und Anleger ausgezahlt, die das Papier nach seinem Crash in 2022 eingesammelt haben. Zum Wochenauftakt verlieren die Anteile jedoch deutlich an Wert. Ursache ist jedoch nicht der DeepSeek-Crash bei US-Technologiewerten, sondern das Finanzergebnis des Unternehmens. Das fiel für das …