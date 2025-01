DeepSeek sorgt für Unruhe an der Börse. Microsoft-CEO Satya Nadella hat diese Entwicklung womöglich schon kommen gesehen. Darauf deuten jedenfalls Aussagen hin, die er schon vergangene Woche bei einem Treffen westlicher Wirtschaftsgrößen in der Schweiz getätigt hat. Muss sich der Microsoft-Chef am meisten fürchten?Nadellas Unternehmen hat jedenfalls zig Milliarden in OpenAI (ChatGPT) investiert. Doch nun kommt vom bislang praktisch unbekannten chinesischen Unternehmen DeepSeek ein Chatbot namens ...

