DeepSeek: Neue KI aus China lässt Kryptokurse einbrechen, kommt jetzt der nächste Kryptowinter?

Nachdem sich der Kryptomarkt über das Wochenende relativ stabil gezeigt hat, schlug heute die Volatilität mit voller Wucht zu. Die Leitwährung Bitcoin stürzte um 5 % auf rund 99.000 US-Dollar ab und damit unter die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar. Fällt der Bitcoin, dann dauert es in der Regel nicht lange, bis die Altcoins nachziehen. Ethereum fiel um 8 % auf 3.067 US-Dollar und Solana sogar um 12 % auf 225 US-Dollar.

Ein Grund, warum die Kurse plötzlich crashen, liegt in dem chinesischen KI-Start-up DeepSeek, dessen KI-Modell DeepSeek-R1 online ging und die Märkte erschütterte. Was das LLM (Large Language Modell) von Konkurrenten wie dem O1 Modell von Chat GPT unterscheidet sind die Kosten. Denn DeepSeek schaffte es innerhalb von zwei Monaten, ein leistungsfähiges KI-Modell auf die Beine zu stellen, dass weniger als 6 Millionen Dollar gekostet hat. Dabei sollte man im Hinterkopf haben, dass China aufgrund der Handelsbeschränkungen mit den USA keinen Zugriff auf die Hochleistungschips, beispielsweise von NVIDIA haben sollte. Jetzt wird natürlich spekuliert, ob und wie es China gelungen ist, Zugriff auf diese Chips zu bekommen.

Ein weiterer Aspekt, der die Aktienmärkte in Bedrängnis bringt, sind die vergleichsweise geringen Kosten von DeepSeek, die wiederum die Frage aufwerfen, ob teure Chips und GPU's überhaupt notwendig sind, um eine hochleistungsfähige KI zu bauen und zu trainieren. Zudem dürften sich jetzt auch Unternehmen wie Meta oder Google ziemlich unangenehmen Fragen bezüglich der Kosten ihrer KI's stellen dürfen, ebenso wie Branchen Primus Open AI. Dementsprechend stürzten die Kurse der Tech-Aktien ab und die Welle wurde weiter zu den Kryptos getragen und der Markt korrigierte ebenfalls.

Deepseek R1 is AI's Sputnik moment. - Marc Andreessen (@pmarca) January 26, 2025

Droht uns jetzt der nächste Kryptowinter?

Natürlich kann an dieser Stelle nicht genau prognostiziert werden, ob jetzt der nächste Kryptowinter kommt oder nicht. Dazu sind die Märkte einfach zu volatil. Aber Fakt ist, dass nach jedem Kryptowinter auch ein Kryptofrühling und ein Kryptosommer kommt. Zudem werden viele Investoren und Trader die Gelegenheit nutzen, um ihr Portfolio neu aufzustellen, Coins nachzukaufen, nicht rentable Token mit geringerem Verlust abzustoßen und neue Projekte aufzunehmen. Dazu könnte auch MIND of Pepe gehören, ein neuer Meme-Coin KI-Agent. Denn der unterscheidet sich von Coins wie beispielsweise Goatseus Maximus im Anwendungsfall grundsätzlich.

Mind of Pepe: Der charmante KI-Agent mit Pepe Ambitionen

KI Agenten, AI und Big Data Token sind im Kryptouniversum extrem angesagt, obwohl die aktuellen Entwicklungen natürlich auch an diesem Marktsegment nicht spurlos vorübergehen. Allerdings mit Ausnahmen. Der neue Meme-Coin KI-Agent MIND of Pepe sammelte mit seinem Presale, der erst vor kurzem gestartet ist, rund 4 Millionen US-Dollar ein. Im Vergleich zu KI Meme-Coins wie GOAT bietet Mind of Pepe eine vielseitigere Anwendung: Der KI-Agent agiert sowohl offchain als auch onchain. Das könnte ein Faktor für den großen Erfolg des Presales sein.

Offchain analysiert der intelligente Agent als autonomes X-Konto mithilfe von Hive-Mind-Technologien frühzeitig aufkommende Trends in der Kryptoszene - lange bevor diese der breiten Masse auffallen und vom Hype zum Mainstream werden. Doch das wahre Highlight liegt in den Onchain-Funktionen: Mind of Pepe ist nicht nur eine Startrampe für neue Projekte, sondern auch ein leistungsstarker Assistent für komplexe Aufgaben wie Portfolio-Management und Interaktionen mit DeFi-Protokollen.

Die Verbindung aus KI und Kryptowährung erschließt ein nahezu unbegrenztes Innovationspotenzial. Dreh- und Angelpunkt dieses Systems ist der native MIND Token, der aktuell für 0,00032018 US-Dollar im Presale verfügbar ist. Early Birds können jetzt noch zum günstigen Presale Preis einsteigen und ihre Investition entweder mit ETH, USDT oder Kreditkarte tätigen. Dafür müssen sie nur eine kompatible Wallet, beispielsweise Best Wallet, mit der Webseite des Projekts verbinden.

