Das kommt überraschend: Während an den Märkten zuletzt damit gerechnet wurde, dass die Zinsen womöglich gar nicht mehr weiter sinken, ist nun auf einmal sogar die Rede von vier Zinssenkungen bis zum Sommer. Was steckt dahinter? Zuerst: Es geht bei der Prognose nicht um die USA, sondern um Europa und die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank.Bastian Freitag, Leiter Fixed Income Deutschland bei Rothschild & Co Wealth Management, hält Zinssenkungen von jeweils 25 Basispunkten in den kommenden vier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...