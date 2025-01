NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Energy nach den nachbörslich veröffentlichten vorläufigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Energietechnikkonzern habe die Konsensschätzungen deutlich übertroffen, lobte Analyst Akash Gupta am Montag in einer ersten Reaktion. Angesichts der optimistischen Aussagen des Managements im Dezember hätten ihn die niedrigen Konsensschätzungen allerdings überrascht. Für den Experten selbst ist der Barmittelzufluss vor Steuern die größte Überraschung. Der Ausverkauf der Aktie im vorherigen Xetra-Handel - ähnlich wie bei anderen KI-sensiblen Titeln - könnte die Zahlen allerdings als Blick in den Rückspiegel erscheinen lassen, warnte der Experte mit Blick auf die Debatte um das chinesische KI-Start-up DeepSeek sowie um Investitionen und Energiebedarf von KI in der Zukunft./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 20:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2025 / 20:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ENER6Y0