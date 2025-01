Erleben Sie die Leistungsfähigkeit nahtloser App-Tests für die Samsung Galaxy S25 Serie auf LambdaTest exklusiv vor der offiziellen Markteinführung

LambdaTest, eine führende cloudbasierte einheitliche Testplattform, gibt bekannt, dass die mit Spannung erwartete Samsung Galaxy S25 Serie, einschließlich S25, S25+ und S25 Ultra, nun bereits eine Woche vor dem offiziellen Einführungsdatum am 7. Februar auf der Plattform von LambdaTest für echte Geräte live zur Verfügung steht.

Damit ist LambdaTest die erste Plattform auf dem Markt, die Entwicklern und Testern weltweit die Möglichkeit bietet, manuelle und automatisierte Tests im großen Maßstab auf den neuesten echten Samsung Galaxy Geräten vor allen anderen durchzuführen.

Von Web- bis hin zu Mobile-Apps können Benutzer jetzt die Leistung, Kompatibilität und Benutzererfahrung ihrer Apps auf den Geräten der Flaggschiff-S25 Serie von Samsung bereits Tage bevor sie in die Hände der Verbraucher gelangt nahtlos validieren.

Mayank Bhola, Mitbegründer und Head of Products bei LambdaTest, erklärte: "Die Einführung der Samsung Galaxy S25 Serie auf LambdaTest bereits vor ihrer offiziellen Veröffentlichung ist ein Beweis für unser Engagement, an der Spitze des Bedarfs der Branche in Bezug auf Software-Tests zu bleiben. Unser Ziel war es immer, Entwicklern und Testern die Tools zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um einwandfreie digitale Erlebnisse zu bieten, und diese Einführung unterstreicht diese Mission. In der Zukunft des Testens geht es darum, proaktiv zu sein, und wir freuen uns, unseren Nutzern diese Zukunft schon heute bieten zu können."

Indem LambdaTest vorzeitig live geht, ermöglicht es den Teams, immer einen Schritt voraus zu sein, einwandfreie App-Rollouts zu gewährleisten und ein unschlagbares Benutzererlebnis auf modernsten Geräten zu bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://accounts.lambdatest.com/login

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente und omnichannel-fähige Software-Qualitätssicherungsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, die Markteinführungszeit durch KI-gestützte, cloudbasierte Testentwicklung, -orchestrierung und -ausführung zu verkürzen. Über 10.000 Unternehmenskunden und mehr als 2 Millionen Benutzer in über 130 Ländern verlassen sich bei ihren Testanforderungen auf LambdaTest.

Browser App Testing ermöglicht Benutzern die Durchführung sowohl manueller als auch automatisierter Tests von Web- und Mobile-Apps auf mehr als 5000 unterschiedlichen Browsern, echten Geräten und Betriebssystemumgebungen.

HyperExecute hilft Kunden bei der Durchführung und Orchestrierung von Testgittern in der Cloud für jeden beliebigen Rahmen und der Programmierung der Sprache mit rasanter Geschwindigkeit, um die Zeit für Qualitätstests zu verkürzen und somit Entwickler zu unterstützen, Software schneller zu erstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://lambdatest.com

